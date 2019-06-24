İş dünyası: Artık 'ekonomi' zamanı
1 saat önce
İş dünyası temsilcileri İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nu kutlarken, Türkiye'nin asıl gündeminin artık ekonomi olması gerektiğini paylaştılar.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:28
İş dünyası temsilcileri İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu
'nu kutlarken, Türkiye
'nin asıl gündeminin artık ekonomi olması gerektiğini paylaştılar.
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