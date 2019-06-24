Son Dakika Haberleri: İş dünyası: Artık 'ekonomi' zamanı
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İş dünyası: Artık 'ekonomi' zamanı

1 saat önce

İş dünyası temsilcileri İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nu kutlarken, Türkiye'nin asıl gündeminin artık ekonomi olması gerektiğini paylaştılar.

İş dünyası: Artık 'ekonomi' zamanı, System.String[]
İş dünyası temsilcileri İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nu kutlarken, Türkiye'nin asıl gündeminin artık ekonomi olması gerektiğini paylaştılar.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:28 
İBB, ekrem imamoğlu, ekonomi, , Ekonomi
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