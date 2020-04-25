İş dünyası bilgiye ulaşmak için sınır tanımıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İş dünyası bilgiye ulaşmak için sınır tanımıyor - Son Dakika Ekonomi

İş dünyası bilgiye ulaşmak için sınır tanımıyor

6 saat önce

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) ile Türkiye Genç İşadamları Derneği (TUGİAD) Bursa Şubesi üyeleri, yeni yatırım olanaklarını ve dünyadaki teknolojik gelişmeleri video konferans teknolojisini kullanarak konunun uzmanından dinlediler.

İş dünyası bilgiye ulaşmak için sınır tanımıyor, System.String[]

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) ile Türkiye Genç İşadamları Derneği (TUGİAD) Bursa Şubesi üyeleri, yeni yatırım olanaklarını ve dünyadaki teknolojik gelişmeleri video konferans teknolojisini kullanarak konunun uzmanından dinlediler. İş insanları dünya düzenine uyum sağlamanın da ötesinde, 'nasıl bir adım öne geçeriz' sorusunun da cevabını aradılar.


Blok zinciri uzmanı Turan Almammadov, Azerbaycan'dan görüntülü programla bağlanarak, webinar (internet semineri) düzenledi. İnteraktif bir ortamda gerçekleşen seminerde, blok zinciri ve 5G uyumlanma süreci üzerinde duruldu, yatırım tüyoları üzerinde değerlendirmede bulunuldu. Bu arada toplantıyı takip eden DOSABSİAD ve TUGİAD Bursa Şubesi üyelerinden bazıları ise seminer sırasında bu konuda yatırım yaptıklarını belirttiler.


Turan Almammadov, seminerde, kripto paraların blok zinciri teknolojisinin temelinde çalışan bir kod parçası olduğunu söyledi. "Yani ikisi aynı şeyler" diyen Almammadov, kripto paraların var olması için blok zinciri teknolojisinin gerekli olduğunu ancak bu teknolojinin pek çok alanda kullanılabileceğini ifade etti. Seçim, sağlık, sosyal yardımlar, ağ ve veri ile oyun sektöründe blok zinciri teknolojisinin kullanıldığını anlatan Almammadov, "Dünyada veri saklamanın birden fazla yönü vardır. Nasıl ki kendi ağımızı 1'den fazla yerde tutabiliyorsak arka tarafta da verileri saklamanın bir kaç türü vardır. Blok zinciri aslında bir tür veri saklama teknolojisidir" dedi.


Blok zinciri teknolojisinde, yüklenen veri ve bilgilerin birden fazla kontrol edilebildiğine işaret eden Almammadov, bu teknolojide yüklenen bir verinin, bilginin silinebilmesi veya değiştirilebilmesinin diğer kullanıcıların onayıyla mümkün olabileceğini kaydetti. Dünyada 6 tane kripto para ve blok zinciri teknolojisi bulunduğunu ifade etti. Almammadov, dünyadaki hiçbir paranın karşılığının bulunmadığını, bu değeri devletlerin kendilerinin belirlediğini vurguladı. Dünyada 4 binin üzerinde kripto para projesinin bulunduğuna işaret eden Almammadov, bu alanda milyar dolarlık yatırımlar yapıldığını ayrıca dünyanın heryerinde kripto para almanın legal olduğunun altını çizdi.


Kripto para kazancının vergilendirilmesi


Turan Almammadov, "Kripto paraya yatırım yapıldığında bir kazanç ortaya çıkıyor. Bu kazancın vergilendirilmesi nasıl yapılıyor?" sorusunu ise, "Örnek vereyim, 3 bin dolara kripto para aldınız ve 20 bin dolara çıktı. Paranızı çekerken vergi isteme hakkı sadece ABD'de var. Nedeni ise, alışveriş yaparken devletin size güvenli ortam sağlaması lazım. Yani size lisans vermesi lazım. Avrupa'daki borsaların yüzde 90'ında, Türkiye'dekilerin ise tamamında lisans yok. Yani devlet güvenli ortam sağlamadığı için vergi alma hakkına da sahip olmuyor. Ancak Türkiye'de ve Azarbeycan'da da son dönemde bu alanda çalışmalar var" yanıtını verdi. "Yatırım öneriniz var mı?" sorusu üzerine ise Almammadov, "Ben bunu söyleme yetkisine sahip değilim ama iyi araştırın. Ancak iyi bir araştırma sonucu yapılacak yatırımın, ev ve arsaya yapılacak yatırımdan daha iyi getirisinin olacağını söyleyebilirim" değerlendirmesinde bulundu.


"Mevcut paralar dijitalleşecek"


Bir katılımcının, "Korona virüsü salgını ile kripto para arasında bağlantı olduğu yönünde yorumlar var. Bu konuda sizin yorumunuz nedir?" sorusu üzerine Almammadov, "Doğrudan bir bağlantı olduğunu düşünmüyorum ama korona virüsü salgını nedeniyle çıkan sonuçların, mevcut paraların dijitalleşmesine yol açacağını tahmin ediyorum. Bundan böyle basılı paraların ve elle yapılan anlaşmaların, kontratların geçerliliğinin olmayacağını düşünüyorum" görüşünü aktardı. Kripto paralara yönelik "al-sat" şeklindeki yatırımları önermeyen Almammadov, akılcı yaklaşımlarla uzun vadeli yapılacak yatırımların getirisinin çok daha fazla olacağı görüşünde ısrarcı olduğunu bildirdi. DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, sunumundan yararlandıkları Almammadov'a katılımı için teşekkür etti. TUGİAD Bursa Şubesi Başkanı Ersoy Tabaklar da toplantının oldukça verimli geçtiğini belirtti. - BURSA

Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 02:52 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gelibolu Adası, 22 hissedarın ortak kararıyla 15 milyon dolara satışa çıkartıldı Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren çörek otu yağına talep arttı Koronavirüs nedeniyle talep artınca portakallar dalında satıldı Evinin bahçesine kurduğu serada 100 bin fide üretiyor TÜBİTAK Başkanı, koronavirüs aşısı için 9 aylık bir zaman dilimini işaret etti Bağışıklık güçlendiren ve kilosu 7 bin liradan satılan arı sütü, yok satıyor Koronavirüsten ekonomik olarak etkilenen kiracılar indirim için mahkemeye başvurabilir Korona virüs öncesi ve sonrası Taksim'de büyük değişim Dağıtımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle maske satışı tekrar gündemde İngiltere'den Türkiye'ye getirilen üniversite öğrencisi: Kendimi güvende hissettim Yerli solunum cihazının üretim sürecini anlatan Bakan Varank: Mühendislerimiz Milli Mücadele şuuruyla hareket etti Hobi olarak başladığı çilek üretiminde talebe yetişemeyince profesyonel tarıma geçti Dardanel'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL destek AVM'lerin açılmasını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istemiş Koronavirüs için atılan adımların toplam maliyeti 200 milyar TL'ye ulaştı
Hindistan'da koronavirüsü yaymakla suçlanan Müslümanlar bazı hastanelere alınmıyor Hindistan'da koronavirüsü yaymakla suçlanan Müslümanlar bazı hastanelere alınmıyor         
20:51
Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur'la ilgili yıllar sonra gelen itiraf: 2 gün gönül eğlendireceğim demiştim Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur'la ilgili yıllar sonra gelen itiraf: 2 gün gönül eğlendireceğim demiştim         
20:46
Fransa'da 25 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 22 bin 614'e yükseldi Fransa'da 25 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 22 bin 614'e yükseldi         
20:32
Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Koronavirüs Bilim Kurulu'nun sözcüsü olmalı önerisine destek verdi Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Koronavirüs Bilim Kurulu'nun sözcüsü olmalı önerisine destek verdi         
20:26
İtalya'da 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 415 artarak 26 bin 384'e yükseldi İtalya'da 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 415 artarak 26 bin 384'e yükseldi         
20:06
Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı         
19:51
Türkiye'deki koronavirüs salgınında günlük iyileşen sayısı günlük vaka sayısını 984 kişi geçti Türkiye'deki koronavirüs salgınında günlük iyileşen sayısı günlük vaka sayısını 984 kişi geçti         
19:37
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 200 bini aştı Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 200 bini aştı         
19:26
Son Dakika: Türkiye'de 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 106 artarak 2706'ya yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 106 artarak 2706'ya yükseldi         
19:13
"Çantamda bomba var, beni vurun" diyerek raylara oturan kişinin hayat hikayesindeki dram sonradan ortaya çıktı         
19:06
Mersin'de nesli tükenmekte olan balaban kuşu yaralı halde bulundu Mersin'de nesli tükenmekte olan balaban kuşu yaralı halde bulundu         
19:02
Uraz Kaygılaroğlu, İrem Sak'ı sosyal medya hesaplarından sildi Uraz Kaygılaroğlu, İrem Sak'ı sosyal medya hesaplarından sildi         
18:42
CHP'li Özgür Özel: Soma koronavirüste kırmızı alarm veriyor CHP'li Özgür Özel: Soma koronavirüste kırmızı alarm veriyor         
18:38
Doğu Perinçek'ten İBB'nin 23 Nisan kitabına tepki: Bu bir Amerikan projesidir Doğu Perinçek'ten İBB'nin 23 Nisan kitabına tepki: Bu bir Amerikan projesidir         
18:25
Diego Lugano'dan çok konuşulacak sözler: Eşcinsel takım arkadaşım vardı Diego Lugano'dan çok konuşulacak sözler: Eşcinsel takım arkadaşım vardı         
18:25
Motosiklet çalmaya çalışan hırsız, dayak yedi Motosiklet çalmaya çalışan hırsız, dayak yedi         
18:20
TRT Haber spikerinden iç hastalıkları uzmanına ilginç soru: Demir-döküm tava kullanmak demir eksikliğine iyi gelir mi? TRT Haber spikerinden iç hastalıkları uzmanına ilginç soru: Demir-döküm tava kullanmak demir eksikliğine iyi gelir mi?         
17:50
İngiltere'de 25 Nisan'da açıklanan verilere göre koronavirüs ölümleri 20 bini geçti İngiltere'de 25 Nisan'da açıklanan verilere göre koronavirüs ölümleri 20 bini geçti         
17:40
Dani Osvaldo'dan Galatasaray itirafı: Prandelli beni transfer etmek istedi Dani Osvaldo'dan Galatasaray itirafı: Prandelli beni transfer etmek istedi         
17:33
Babasını baltayla öldürüp ormana gömen genç, 4 gün sonra cinayeti itiraf etti Babasını baltayla öldürüp ormana gömen genç, 4 gün sonra cinayeti itiraf etti         
17:28
Otomotiv şehri Sakarya'dan ilk çeyrekte 1,3 milyar dolarlık ihracat yapıldı Otomotiv şehri Sakarya'dan ilk çeyrekte 1,3 milyar dolarlık ihracat yapıldı         
17:28
Komşusunu 3 yerinden bıçaklayan adam, evine çıkıp oturmaya devam etti Komşusunu 3 yerinden bıçaklayan adam, evine çıkıp oturmaya devam etti         
17:26
Kirli hava koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor Kirli hava koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor         
17:11
Son Dakika: ABD'de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti         
17:08
20 günde milyon dolarlar kazanan eski model Nastasia Urbano son görüntüsüyle şaşırttı 20 günde milyon dolarlar kazanan eski model Nastasia Urbano son görüntüsüyle şaşırttı         
16:57
İnfaz yasasıyla cezaevinden çıkan kişi, eşi evi terk edince 2 çocuğunu silahla rehin aldı İnfaz yasasıyla cezaevinden çıkan kişi, eşi evi terk edince 2 çocuğunu silahla rehin aldı         
16:52
Koronavirüs ayakkabıdan bulaşır mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik söylentiye noktayı koydu Koronavirüs ayakkabıdan bulaşır mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik söylentiye noktayı koydu         
16:47
Rusya'da güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti Rusya'da güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti         
16:34
Barcelona, Sandro Tonali için Brescia'ya 60 milyon euro ve iki futbolcu teklif etti Barcelona, Sandro Tonali için Brescia'ya 60 milyon euro ve iki futbolcu teklif etti         
16:32
Petrol fiyatlarının düşmesiyle ekonomisi çöken Rusya kaynak arıyor Petrol fiyatlarının düşmesiyle ekonomisi çöken Rusya kaynak arıyor         
16:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2020 21:41:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İş dünyası bilgiye ulaşmak için sınır tanımıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]