Son Dakika Haberleri: İş dünyası ‘Burası Bursa, Burada İş Var’ dedi

İş dünyası ‘Burası Bursa, Burada İş Var’ dedi

2 saat önce

İstihdam Seferberliği ile 2017'de 83 bin kişiye iş imkanı sağlanan Bursa'da 2019 yılı istihdam hedefi 120 bin olarak belirtildi.

İş dünyası ‘Burası Bursa, Burada İş Var’ dedi, System.String[]
İstihdam Seferberliği ile 2017'de 83 bin kişiye iş imkanı sağlanan Bursa'da 2019 yılı istihdam hedefi 120 bin olarak belirtildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:40 

Ekonomi
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