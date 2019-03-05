İş dünyası ‘Burası Bursa, Burada İş Var’ dedi
2 saat önce
İstihdam Seferberliği ile 2017'de 83 bin kişiye iş imkanı sağlanan Bursa'da 2019 yılı istihdam hedefi 120 bin olarak belirtildi.
İstihdam Seferberliği ile 2017'de 83 bin kişiye iş imkanı sağlanan Bursa'da 2019 yılı istihdam hedefi 120 bin olarak belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:40
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