Zeytinburnu iş dünyası "Ekonomi Buluşmaları"nda bir araya geldi - Son Dakika

Zeytinburnu'ndaki sanayici ve iş insanları, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ile AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanlığının ev sahipliğinde yapılan "Ekonomi Buluşmaları" toplantısında son dönemdeki ekonomik faaliyetler ile gelişmeleri istişare etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zeytinburnu Novotel'deki toplantıya, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Gıyaseddin Gergin, AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Selami Delibalta ile ilçedeki çok sayıda iş insanı katıldı.

Açıklamada toplantıda yaptığı konuşmaya yer verilen Nebati, Türkiye'nin birçok şehir ve ilçesinde bu toplantıları gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirtti.

Nebati, Zeytinburnu'ndaki iş dünyasının mevcut durumu ve gelişimini hep birlikte ele aldıkları kaydederek, "Bakanlık olarak, iş dünyamızdan gelen taleplerin çözümü için gerekli çalışmaları yapacağız. İstişare toplantımıza katılan tüm Zeytinburnulu iş insanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Nebati'nin Türkiye gündemine ilişkin ekonomik gelişmelerin konu edildiği detaylı sunum yaptığı toplantıda, iş insanlarının sorunları ve talepleri dinlendi.