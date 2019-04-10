İş dünyası ekonomideki yeni adımları değerlendirdi
1 saat önce
İş dünyası Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın açıkladığı "Yapısal Dönüşüm Adımları" paketini değerlendirdi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:34
İş dünyası Hazine ve Maliye
Bakanı Albayrak'ın açıkladığı "Yapısal Dönüşüm
Adımları" paketini değerlendirdi...
Dolu ve Yağmur Bir Kentimizde Hayatı Felç Etti
Bir Kentimiz Kara Teslim! Ekipler, Günde En Fazla 1 Kilometre İlerleyebiliyor
Gece Yarısından İtibaren Geçerli Olmak Üzere Benzin ve Motorine Zam Geldi
Almanya'da Yaşayan Türkler, 2018 Yılında Türkiye'ye 822 Milyon Euro Havale Yaptı