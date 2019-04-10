Son Dakika Haberleri: İş dünyası ekonomideki yeni adımları değerlendirdi

İş dünyası ekonomideki yeni adımları değerlendirdi

1 saat önce

İş dünyası Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın açıkladığı "Yapısal Dönüşüm Adımları" paketini değerlendirdi.

İş dünyası ekonomideki yeni adımları değerlendirdi, System.String[]
İş dünyası Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın açıkladığı "Yapısal Dönüşüm Adımları" paketini değerlendirdi...
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:34 
Dönüşüm, Ekonomi
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