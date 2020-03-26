İş dünyası 'Ekonomik İstikrar Kalkanı'ndan memnun - Son Dakika
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İş dünyası 'Ekonomik İstikrar Kalkanı'ndan memnun

6 saat önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kütahya Başkanı İsmail Tosun, Korona virüs (Covid-19) salgınından dolayı meydana gelmesi muhtemel istihdam kaybına ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu.

İş dünyası 'Ekonomik İstikrar Kalkanı'ndan memnun, System.String[]

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kütahya Başkanı İsmail Tosun, Korona virüs (Covid-19) salgınından dolayı meydana gelmesi muhtemel istihdam kaybına ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu.


Tosun, yaptığı açıklamada, "Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin, ülkemizde sosyal, toplumsal ve ekonomik etkilerini en aza indirebilmek adına, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, devlet yetkililerimiz ve devlet kurumlarımız olağanüstü bir çaba ortaya koymaktadır. Türkiye'nin küresel ölçekte en yaygın ve en güçlü sermaye platformu olarak, 11 bini aşkın üyemiz ve 60 bine yakın işletmemizle bu noktada devletimize en üst seviyede destek verebilmek üzere iş başındayız. Kısa ve uzun vadede dünya ekonomisine etkileri kaçınılmaz olan ve yeni bir dünya düzeni oluşturması öngörülen bu pandeminin, Türkiye açısından en büyük endişe noktalarından biri, işletmelerin iş kaybına paralel olarak ortaya çıkması muhtemel istihdam kaybı olmaktadır. Bizler, kurulduğumuz günden bu yana yalnız para kazanmayı değil, ülkemizin menfaatlerini ve ülke insanımızın refahını önceleyen bir yapı olarak, MÜSİAD çatısı altında faaliyet gösteren işletmelerimizde bu noktada negatif bir gelişme ortaya çıkmaması için elimizden geleni yapacağımızın ve bünyemizde, bu nedenle bir istihdam kaybı yaşanmayacağına dair üyelerimize ve iş dünyamıza istihdama devam çağrısı yapıyoruz. Bu bağlamda, 'Ekonomik istikrar kalkanı' paketi kapsamında işverenimize sağlanan muhtasar ve KDV ile SGK primi ötelemesi, toplamda 7 milyar lirayı bulacak asgari ücret desteği, esnek çalışma koşulları ve telafi çalışma süresine ilişkin sağlanan diğer kolaylıkların; mevcut istihdam oranının korunması noktasında etkili olacağına inanıyoruz. Geçmiş istihdam seferberliği uygulamalarında olduğu gibi, istihdamı korumak ve böylece milli ekonomimizin en az hasarla bu süreçten çıkması adına, bütün işverenlerimizin elini taşın altına koyacağına olan inancımız tamdır. Bu birlik ve beraberlik ruhu ile, 2019 yıl sonu itibariyle yüzde 13,7 seviyesinde olan işsizlik oranının, 2020 yılı sonu itibariyle YEP kapsamında hedeflenen yüzde 11,8'e yakınsayacağını temenni ediyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

İsmail Tosun, Türkiye, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 02:33 Kaynak: İHA

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