İş dünyası Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketini olumlu buldu

Malatya Ticaret Borsası(MTB) Başkanı Ramazan Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, korona virüsin ekonomik etkilerini azaltmak için hazırlandığını duyurduğu Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'ni olumlu bulduğunu söyledi.



MTB Başkanı Ramazan Özcan, açıklanan paket ile ilgili yaptığı değerlendirmede, piyasanın iyiye gitmesi için açıklanan paketin ekonomiyi rahatlatacağı anlamında bir beklentinin olduğunu belirtti. Ramazan Özcan, "Korona virüs nedeni ile sağlık alanında bir mücadele gösterilirken bir taraftan da dünyanın ekonomik anlamda ciddi bir şekilde krize girildiği bir dönem yaşandı. Bu anlamda bütün Avrupa ülkeleri ciddi anlamda piyasayı rahatlamak için ekonomik paketler açıklıyorlar. Türkiye ise Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından biliyorsunuz bir İstikrar Kalkanı Paketi 100 milyarlık ekonomik önlemler paketi açıklandı. İş dünyası ciddi anlam da ciddi bir beklenti içerisindeydi. Özellikle ekonomik istikrarın önemi açısından hükümetimizin devletimizin alacağı tedbirler piyasayı ciddi anlamda rahatlama açısından bir beklenti vardı" dedi.



"100 milyar ciddi anlamda piyasaları rahatlatacak kadar önemli bir paket"



Paketin içeriğinde iş dünyası için çok önemli konularda ciddi tedbirlerin yer aldığını belirten Özcan, "Tabi, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu bu ekonomik istikrar paketi gerçekten piyasayı rahatlamak nedeni ile çok büyük önlemler ile donatılmıştı. Burada yaklaşık 21 tane piyasadaki bütün sektörleri ilgilendiren küçük esnaftan büyük esnafa ihracata kadar hizmet veren sanayicilerimizi direk ilgilendiren önlemler paketi açıklandı. Piyasalar ciddi anlamda rahatlamış durumda. Tabi, bir taraftan da bu önlemler paketi ile beraberde piyasa hareketlerini de takip ederek yeni önlemler paketi de açıklanabilir durumda. Piyasa şu anlık açıklanan paket ile rahatlamış durumda. Özelikle Türkiye'de hizmet alanına kadar sektörel bazda bütün sanayicilere kadar bir paket açıklandı. 100 milyar ciddi anlamda piyasaları rahatlatacak kadar önemli bir paket. Ama piyasanın seyrine göre yeni paket açıklanacaktır" diye konuştu. - MALATYA