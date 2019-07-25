Son Dakika Haberleri: İş dünyası faiz indirimi için ne dedi?
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İş dünyası faiz indirimi için ne dedi?

37 dakika önce

MB'nin 425 baz puan indirim kararını olumlu karşılayan iş dünyası temsilcileri, faiz indirimlerinin devam etmesi gerektiği görüşünde.

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MB'nin 425 baz puan indirim kararını olumlu karşılayan iş dünyası temsilcileri, faiz indirimlerinin devam etmesi gerektiği görüşünde.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:37 
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