İş dünyası faiz indirimi için ne dedi?
2 saat önce
MB'nin 425 baz puan indirim kararını olumlu karşılayan iş dünyası temsilcileri, faiz indirimlerinin devam etmesi gerektiği görüşünde.
MB'nin 425 baz puan indirim kararını olumlu karşılayan iş dünyası temsilcileri, faiz indirimlerinin devam etmesi gerektiği görüşünde.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:47
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