\'İş dünyası gelecek 5 yılda köklü değişim yaşayacak\'

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Dünya Ekonomik Forumu'nun Future of Jobs 2025 raporuna göre, 2030'a kadar iş piyasasında 170 milyon yeni iş yaratılırken, 92 milyon işin kaybedilmesi bekleniyor. Stellantis Türkiye CCO'su Ayça Furth, iş dünyasının, gelecek 5 yılda köklü değişim yaşayacağını ifade etti.

Ayça Furth, "Şirketler için başarıya giden yol, çalışanları daha fazla kontrol etmekten değil, onların özgünlüklerine alan açmaktan geçiyor. Tecrübe ile derinleşen beyaz yakalı kavramı da yerini, kendi sınırlarının farkında, yaratıcı ve cesur altın yakalılara bırakıyor. Çünkü başarının temelinde, çalışanın bilgi ile özgürleşmesi yatıyor. Tam da bu noktada insan odaklı yönetim anlayışı, iş dünyasında gelenekselliğe meydan okuyarak 'Beyaz Yakalının Özgürlük Manifestosu' mottosu ile geleceğe yeni bir yön veriyor. Liderlerin ise böylesi bir dönüşümde başarıya giden yolu yeniden keşfetmesi gerekiyor" dedi.

AYNI ANDA ÇOK ŞİRKETTE ÇALIŞILACAK

Verimlilik konusundaki ezberleri bozarak 'doğru işe doğru insanı yerleştirme' stratejisiyle büyük ekipler yerine, küçük ama güçlü takımlarla başarılara imza atılabileceğini ifade eden Ayça Furth,"Geleneksel iş dünyasında, aynı işi yüksek çalışan sayısıyla yapan işletmeler var. Oysa Türk otomotiv endüstrisinde yabancı yatırımcı ve mobilite sağlayıcısı olarak hizmet veren Stellantis olarak, sadece küçük ve işinin uzmanı insanlardan oluşan bir ekiple aynı başarıyı elde edebiliyoruz. Çünkü insan gücünü doğru şekilde analiz ediyor, kişinin potansiyelini en verimli noktada değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

'ALTIN YAKALILAR KENDİ MARKALARINI OLUŞTURACAK'

Furt, "Her seviyede liderliği üstlenen, yaratıcı düşünen ve başarı için değişik yol ve yöntemleri derin uzmanlıkla zorlayan yeni bir işgücüne ihtiyaç var. Bugünün beyaz yarının altın yakalısı, iş hayatını dönüştürecek, maddi vaatlerle istihdam edilemeyecek özgür bir ekonomik güç haline gelecek. Yetenek pazarının daraldığı yeni iş dünyasında, altın yakalılar kendi markalarını oluşturacak. Bu da pek çok kurum için yetkinliğe eşit erişim konusunda fırsatlar doğuracak. Artık bireyler, aynı anda birden fazla şirkette çalışabilecek. Haftanın 3 günü bir şirkette, 1 günü ise başka bir şirkette yer alacak. Hatta bazı günler, hiç çalışmadan doğada vakit geçirecek" diye konuştu.

'BU ÇALIŞMA MODELİ, YAKIN GELECEKTE TÜM DÜNYADA İŞ YAPIŞ BİÇİMLERİNİ DÖNÜŞTÜRECEK'

Türkiye'nin yeni esnek ve yetenekli işgücüyle global arenada fark yaratmaya başladığını belirten Furth, yapay zekanın da çalışanlar için büyük bir fırsat kapısı araladığını vurgulayarak bu dönüşümde kurum olarak uyguladıkları yenilikçi projelerin ayrıntılarını şu şekilde paylaştı:

"Yapay zeka hem çalışanlar hem de liderler için zorunluluk haline geliyor. Özellikle de altın yakalılar çağında yeni ekiplerin oluşturulması için insan kaynakları uzmanlarına kritik roller düşüyor. Şu anda biz de Silikon Vadisi'ndeki bir girişimle dijital ikizlerimizi yaratarak, işe alım süreçlerini nasıl daha verimli hale getirebileceğimize dair çalışıyoruz. Çünkü insan zihninin okuyabileceği ya da analiz edebileceği veri miktarı sınırlıyken, bir pozisyon için en doğru kişiyi bulma sürecinde yapay zekayı kullanmak, bizim için heyecan verici bir adım. Buradan çıkardığımız çalışma modelinin, yakın gelecekte tüm dünyadaki iş yapış biçimlerini dönüştüreceğine inanıyoruz."