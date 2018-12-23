'İş dünyası, huzur, güven ve istikrar ortamının devamını ister'
2 saat önce
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Olpak, "İş dünyası, önünü görmek ister. İş dünyası, huzur, güven ve istikrar ortamının devamını ister, belirsizlikten hoşlanmaz." dedi.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
Yönetim Kurulu Başkanı Olpak, "İş dünyası, önünü görmek ister. İş dünyası, huzur, güven ve istikrar ortamının devamını ister, belirsizlikten hoşlanmaz." dedi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:53
Genç MÜSİAD, Adıyaman 2. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti
Dondurmacılık Yapan Ailesine Yardımcı Olmak İçin Giriştiği Yolda Çiftlik Sahibi Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkındaki Sözlerinden Dolayı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e Soruşturma
Bakan Selçuk, 5 Bin 778 Kişinin Atamasının Yarın Yapılacağını Açıkladı