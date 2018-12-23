Son Dakika Haberleri: 'İş dünyası, huzur, güven ve istikrar ortamının devamını ister'

'İş dünyası, huzur, güven ve istikrar ortamının devamını ister'

2 saat önce

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Olpak, "İş dünyası, önünü görmek ister. İş dünyası, huzur, güven ve istikrar ortamının devamını ister, belirsizlikten hoşlanmaz." dedi.

'İş dünyası, huzur, güven ve istikrar ortamının devamını ister', System.String[]
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Olpak, "İş dünyası, önünü görmek ister. İş dünyası, huzur, güven ve istikrar ortamının devamını ister, belirsizlikten hoşlanmaz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:53 

Ekonomi
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