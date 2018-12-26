İş Dünyası İçin Asgari Ücret Son Derece Olumlu"

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, "İş dünyası için asgari ücret tespitinin 2 bin 20 TL olması, oran itibarıyla yüzde 26 civarında olması çok olumlu bir gelişme oldu.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, "İş dünyası için asgari ücret tespitinin 2 bin 20 TL olması, oran itibarıyla yüzde 26 civarında olması çok olumlu bir gelişme oldu." dedi.



Bilecik, Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk oldu.



İniş çıkışların bol olduğu bir yılın geride bırakıldığını belirten Bilecik, dış dünyadaki konjonktürel olumsuz etkilerin sistemin içinde olduğunu, hem küresel anlamda hem de içerde belirsizliklerin yaşandığını kaydetti.



Bilecik, ekonomiyi tekrar iyi noktaya getirmenin önemli bir sabır işi olduğunu vurgulayarak, şunları dile getirdi:



"Özellikle gerek kurdukları iletişim biçiminden gerekse samimi çabaları açısından Hazine ve Maliye Bakanımıza, kurmaylarına ve bütün ekibe, iş dünyası olarak teşekkürlerimizi iletiyorum. Bu sabır işi bunun da farkındayız. Hızla artık kararların alınması gerekiyor. Geçmişi değiştiremeyiz, ileriye bakmak için de geçmişten iyi dersler alabileceğimiz bir yılı kapatıyoruz. Her yıl başlarken aslında kendi içindeki mesajı umut ile başlamak. Biz aslında 2018'e de öyle başladık ama maalesef sıkıntı ile kapattığımız bir yıl oldu. 2019 yılı için beklentilerimiz yüksek. Sayın Berat Albayrak'ın zaman zaman altını çizdiği gibi bir çıpaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bu çıpa güçlü kurumlardır. Kural temelli politika yapımları da önemlidir."



- "İş dünyası verilen desteklerden memnun"



Asgari ücretin açıklandığını anımsatan Bilecik, "İş dünyası için asgari ücret tespitinin 2 bin 20 TL olması, oran itibarıyla yüzde 26 civarında olması çok olumlu bir gelişme oldu. Enflasyon oranlarının üzerinde artış olması olumlu, ama yeter mi? Derseniz tabii ki yetmez. (Teşvikler) Yaraların sarılması anlamında iyi bir katkı olduğuna inanıyorum." dedi.



Bilecik, işverenin de daha önemli üretim gücüne sahip olması, katma değeri yüksek daha önemli iş ve yatırım yapma iştahını da destekleyebilecek şekilde bir takım teşviklerin verilmesinin de önemli olduğunu aktararak, mesajları aldıklarını, olumlu gelişme olarak gördüklerini söyledi.



İşverenlere sağlanan teşviklere ilişkin soru üzerine Bilecik, "Piyasalar için şu ana kadar alınan gerek tedbirler gerekse teşvikler açısından iş dünyası verilen desteklerden memnun. Bu teşvik ve destekler doğrultusunda da en azından ağustos başından şu ana kadar yaşadığımız dalgalanmanın önemli kısmının bertaraf edildi." diye konuştu.



- "2019 yılında sıkı para politikası sürdürülmeli"



Bilecik, özellikle enflasyon açısından bakıldığında sıkı para politikasında olumlu adımların atıldığını ifade ederek, "Faizlerin gerektiğinde artırılıyor olması vesaire… Bunun 2019 yılında da kararlılıkla sürdürülmesi gerekiyor." dedi.



Mali disiplinin bütçenin toplam tespiti ve işin yürütülmesi için en önemli tespit olduğuna ve çok başarılı adımların atıldığına dikkati çeken Bilecik, 2019 yılında buna en ufak toz zerresi gelmeden devam ettirilmesinin önemli olduğunu söyledi.



Bilecik, sadece bir noktada hem zamana hem de desteğe ihtiyaç olduğuna işaret ederek, "Bankacılık sektöründeki özellikle sıkıntılı olan bilançolarda, daha doğrusu kredilere bir miktar farklılık getirilebilir mi? Bu anlamda arka planda bu çalışmaların yapıldığını tahmin ediyorum ama kamuoyuyla paylaşılacak düzeye gelen bir çalışma varsa onun paylaşılması gerek. Bankacılık sektöründe ilgili yatırım mekanizmalarına destek olabilecek bütün mekanizmaların sağlıklı hale getirilmesi gerek." diye konuştu.



"Zamanı iyi değerlendirmemiz gerek"



Ekonominin en önemli kaldıraçlarından birinin yabancı yatırım olduğunu belirten Bilecik, yatırımın getirisinden çok bu yatırımın uzun vadeli emin adımlarla yürüdüğünden emin olunmasının önemli olduğunu söyledi.



Bilecik, uluslararası finans kuruluşlarının neredeyse tamamında gelecek yıl dünya ekonomisinin bir miktar küçüleceği konusunda hem fikir olduğunu anlatarak, emtia fiyatlarının geçen yıla göre büyük artışlar göstermeyeceği, Fed'in faiz artırımı konusunda aceleci olmayacağı mesajlarının alındığını söyledi.



Dış küresel gelişmelerin tamamının gelişmekte olan ülkeler için zaman kazandırıcı olacağını aktaran Bilecik, "Önümüzde sorunlarımızı çözme adına daha rahat, iyi bir zaman var. Eskilerin çok hoş sözü var, vakit nakittir. Bu zamanı iyi değerlendirmemiz gerek. 2019'da sürdürülebilir yüksek büyüme çok önemli. Bu moda gireceğimizi düşünüyorum. Bunun da birinci şartı verimli gidişat. Bunun da ana faktörü reformları yapısal reformlarla ortaya koymak." dedi.



(Sürecek)

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