İş dünyası ihracat artışından memnun

Manisa Ticaret ve Sanayi Odasının şubat ayı meclis toplantısında konuşan MTSO Başkanı Mehmet Yılmaz, Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve kısa sürede tüm dünyaya hızla yayılan korona virüsünün Çin ve Türkiye arasındaki ticaret hacmini etkilediğini belirtirken, Türkiye'nin ocak ayındaki rekor kıran ihracat rakamlarının gelecek için umut verici olduğunu söyledi.



Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (Manisa TSO) Şubat ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Meclis Başkanı Ümit Türek'in başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısında gündemde yer alan maddeler görüşülüp karara bağlandı. Toplantının açılışında konuşan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ümit Türek, Şubat ayı boyunca birçok önemli gün ve haftaları kutladıkları söyledi. Başkan Türek, "Borsa değeri en yüksek ilk 10 şirketin çalışan sayısının 2018 yılı ile 2019 yılı arasında toplamda 6 bin 767 kişinin arttığını yani fazla istihdam edildiğini görüyoruz. Bu gelişme ülkemiz için sevindirici bir durum olsa da bankalara baktığımız zaman ekonomik açıdan zor günler geçirdiğimizi görüyoruz. Bankalardaki batık kredi miktarı 152 milyar TL tutarında. Bu rakam çok ciddi bir rakam. Ayrıca tüketici kredilerinde ciddi miktarda artışlar var. Yani ekonominizde hala nakit sıkıntısı olduğunu görüyoruz. Bankalardaki toplam mevduatlara bakacak olursak. Bankalardaki mevduat hesapları toplamda 2 trilyon 590 milyar 915 milyon TL. Bu duruma bakacak olursak ekonomimizi üretim odaklı eksene çekip piyasalardaki nakit akışını hızlandırmalıyız." dedi.



"Çin'den Türkiye'ye gelen kargoda yüzde 90 azalma yaşandı"



Toplantıda söz alan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, "Yeni yıl maalesef hem dünyada hem ülkemizde yaşanan üzüntü verici olaylar ile birlikte geldi. 2020 yılının başından bu yana ülkemizde, art arda meydana gelen şiddetli depremler, Çin'in Vuhan kentinde başlayan birkaç hafta içerisinde hızla diğer ülkelere de yayılan ölümcül Korona Virüsü ve İdlib'teki Suriye rejiminin Türk güçlerine yönelik yapmış olduğu kasıtlı saldırılar ile jeopolitik risklerin artması ile birlikte ortaya çıkan risk algısı artışları ve belirsizlikler, altının bir çeşit güvenli liman konumuna girmesine yol açarak altına yönelişi tetiklemiş, yükselen talep nedeniyle fiyat artışına yol açmıştır. Öte yandan, Çin'de ortaya çıkan ve yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüsünün yayılmaya bu hızla devam etmesi halinde başta Çin ekonomisi olmak üzere, tüm dünya ekonomilerinin olumsuz etkilenmesi beklenmektedir. Küresel ekonominin başlıca gündem maddesi haline gelen korona virüs salgını nedeniyle, Çin ekonomisinde yaşanan aktivite kaybına bağlı olarak Çin'in ihracatında meydana gelen düşüş, Çin'den mal tedarik eden diğer pek çok ülke gibi Türkiye'nin Çin'den yaptığı ithalatı da etkilemektedir. Çin İstanbul Başkonsolosu yaptığı açıklamada, 'Çin-Türkiye ticaret hacminin virüs dolayısıyla etkilenebileceğini' ifade ederek, bu durumu desteklemiştir. Virüs nedeniyle, Çin ürünlerini taşıyan kargo taşımacılığı hacmi de önemli ölçüde ivme kaybetmiştir. Nitekim, Çin'den Türkiye'ye gelen kargo sevkiyatı sayısı, yüzde 90 oranında azalmıştır. Bunda, özellikle Türk Hava Yolları'nın iki ülke arasındaki uçuşları durdurması da etkili olmuştur. Bu durum ülkemizin dış ticaret açığının azalması noktasında olumlu iken öte yandan, ülkemizde satılan birçok ürünün Çin menşeli olması ticareti olumsuz yönde etkilemektedir." dedi.



"İhracatımızdaki gelişmeler umut verici"



Türkiye'nin ihracatındaki gelişmelerin dünya ekonomisindeki her türlü olumsuzluklara rağmen umut verici olduğunun altını çizen Başkan Yılmaz, "Küresel ekonomide görülen tüm zorluklara ve olumsuz etkenlere rağmen, özellikle ihracatta kaydedilen olumlu ve güçlü performans gerçekten umut verici. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2020 yılı ocak ayı ihracatı rekor kırarak yüzde 6,1 oranındaki artış ile 14 milyar 765 milyon Dolar olarak gerçekleşmiş ve tarihinin en yüksek ocak ayı ihracatını kaydetmiştir. Bununla birlikte, ihracattaki rekor artışın etkisiyle ihracatın ithalatı karşılama oranı da ocak ayında yüzde 76,8 gibi yüksek bir oranda gerçekleşmiştir. Bu ihracatın, yüzde 51,3'ünü otomotiv, kimya, hazır giyim, çelik ve elektrik elektronik sektörleri üstlenmiştir. Otomotiv endüstrisi, ocak ayında 2 milyar 402 milyon 323 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör olmuştur. Ülke verilerine bakıldığında ise en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke sırasıyla 1,4 milyar dolar ile Almanya, 889 milyon dolar ile İtalya ve 870 milyon dolar ile Birleşik Krallık olmuştur." diye konuştu.



"Etkinliklerimize ara vermeden devam ediyoruz"



Konuşmasının son bölümünde Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerin sorunlarının çözümü noktasında yapılan etkinliklerin dün olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğini ifade eden Başkan Yılmaz şunları söyledi: "Bildiğiniz üzere 4 Şubat tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nu Manisamızda ağırladık. Manisa Ticaret Borsası ile müşterek olarak Holıday-Inn Otel'de gerçekleştirilen Manisa ili oda ve borsa başkanları ile siz kıymetli üyelerimizin de katılım gösterdiği Manisa İş Dünyası Müşterek İstişare Toplantısında, iş dünyasının yaşadığı sorunlar ilk ağızdan TOBB Başkanımız Sayın Hisarcıklıoğlu'na aktarıldı. Bu bağlamda, düzenlemiş olduğumuz Manisa İş Dünyası Müşterek İstişare Toplantımızın her açıdan verimli geçtiğine inanıyorum. Öte yandan, yakın zamanda odamız ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan yine üyelerimiz açısından faydalı olacağını düşündüğüm birkaç etkinlik hakkında sizlere bilgilendirmede bulunmak istiyorum. 27 Şubat 2020 Perşembe Günü saat 10.00'da odamız hizmet binasında, ABD Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Sayın Andrea Berton, Virginia Kalkınma Ofisi ve Kentucky Eyalet temsilcileri ile ABD konsolosluğu vize bölümü yetkililerinin katılımlarıyla, 'ABD'de yatırım imkanları' konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecektir. Amerika'da ofis, depo, fabrika açmak isteyen yatırımcılara sunulan fırsatlar ve teşvikler ile ABD'ye yatırım yapmanın avantajları, ABD'de yatırım yapmak isteyen ya da mevcut işlerini büyütmek isteyen iş sahiplerine, iş yeri açma ve genişletme sürecinde takip etmeleri gereken lojistik prosedürler, ABD vize çeşitleri ve yatırımcı vizesi ile Virginia eyaleti yatırım ve teşvikleri hakkında bilgilerin anlatılacağı söz konusu toplantıya tüm üyelerimizi katılmaya davet ediyorum. Öte yandan, 3 Mart Salı günü saat 15.00'da, Odamız Hizmet Binası Kongre Salonu'nda, Asya ve Afrika'da geliştirdiği, ödüllü 'Akıllı Köyler' modeli ile 125 bin insana kalıcı ve sürdürülebilir su, gıda, enerji ve eğitim imkanı sağlayan ve başarı hikayesi TRT 'Su Savaşları' belgeseline konu olan, Hayri Dağlı'nın gönüllülük üzerine gerçekleştireceği 'sergi ve konferans' programına katılımlarınızı bekliyorum." - MANİSA