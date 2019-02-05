İş Dünyası İle Gençleri Buluşturan Zirve

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Rotary İnovasyon Takımı, Rotary 2440. Bölge Federasyonu üyeleri ve Rotary'nin genç kuşaklarını temsil eden Rotaractların kurduğu Rotaract Akademi iş birliği ile gençler arasında girişimciliği desteklemek Rotary ve Rotaract üyelerini kaynaştırarak bilgi ve deneyimleri konusunda paylaşımlarda bulunmalarını sağlamak üzere Ege İhracatçı Birliklerinde "Girişimcilik Zirvesi" düzenledi.

İzmir'de bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Ekonomi Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi'nden gelen toplam 40 öğrenci, Rotaract Akademi'nin katkılarıyla tam günlük bir eğitime katıldı. Rotaryenlerin de jüri üyeliğini yaptığı, sorununun içeriğini ve nedenini bulmak ve gerekli çözüm planlarını sunmak üzere yapılan "Vak'a" çalışmasının ardından toplamda 8 grup düzenlenen proje yarışmasına katıldı. 3 grubun projesinin uygulanabilir ve ticarete uygun bulunmasının ardından birinci gelen bir öğrenci ödül olarak, İzmir'de başarılı iş insanlarından oluşan Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar, Mövenpick Otel'in sahibi Nail Özkardeşler ve Özgörkey Şirketler Grubu CEO'su Toygun Tunçer ile bir araya geldi.

Rotary İnovasyon Takımı Lideri Meltem Onay, "Gençler arasında yapılan bu proje yarışmasının onlara çok farklı ufuklar kattığı düşüncesiyle projemizi gelecek dönemlere de yaygınlaştırma çalışmalarımız devam edecek. İnovasyon Takımı olarak hem bölgemiz sorunlarına çözüm bulmayı, hem de Rotary'nin geniş tabana ulaşarak pek çok kişiye ulaşmasına önemli bir katkıda bulunacağına düşünüyorum. Gençler açısından son derece önemli olan buprojemize destek veren dâhil olan herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.