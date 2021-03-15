İş dünyası istişarede bulundu - Son Dakika

İş dünyası istişarede bulundu

15.03.2021 11:34
İş dünyası istişarede bulundu, System.String[]

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) bünyesinde oluşturulan Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda, iş dünyasının içinde bulunduğu son durum, pandeminin ekonomiye ve üretime etkileri, talepler ve çözüm önerileri konuşuldu.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) bünyesinde oluşturulan Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda, iş dünyasının içinde bulunduğu son durum, pandeminin ekonomiye ve üretime etkileri, talepler ve çözüm önerileri konuşuldu.

Samsun TSO bünyesinde iş dünyasından oluşan Yüksek İstişare Kurulu, Salih Zeki Murzioğlu başkanlığında bir araya geldi. Samsun TSO Meclis Başkanı Haluk Akyüz ve Samsun iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla video konferans aracılığıyla gerçekleşen toplantıda konuşan Murzioğlu, bir önceki Yüksek İstişare Kurulu toplantısında ortaya konan görüş ve öneriler doğrultusunda Samsun'un ekonomik ve sosyal gelişimi için çalışmalar yürüttüklerini ancak, gündemlerinin tüm dünya ile birlikte pandemiye dönüştüğünü söyledi. Murzioğlu, Yüksek İstişare Kurulu'nun bu süreçte ortak aklı ortaya koymak açısından önemli olduğunu kaydetti.

"Hayatımız pandemi etrafında şekilleniyor"

Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın gündem maddesinin bir yıldan beri korona virüs olduğunu belirten Başkan Murzioğlu, "Maalesef hayatımız, ekonomik faaliyetlerimiz pandemi ve pandemiye yönelik tedbirler etrafında şekilleniyor. Bu bir yılda Kovid-19 nedeniyle pek çok işletmenin faaliyetleri durduruldu. Sosyal hayat yavaşladı. Sokağa çıkma kısıtlamaları uygulandı. Tedbirler birtakım uygulamalar yine devam ediyor. Salgının yavaşlatılması ve kontrol altına alınmasına yönelik alınana hemen her tedbir ekonomiye yönelik olumsuzlukları da beraberinde getirdi maalesef" dedi.

Sorunlar ve çözüm önerileri ilgili yerlere iletildi

Süreç içinde üyelerden gelen talep ve beklentilerle yakından ilgilendiklerinin altını çizen Murzioğlu, "Bu süreçte neredeyse her gün üyelerimizden gelen talep ve beklentileri başta TOBB olmak üzere ekonomiye yön veren kuruluşlarla görüştüm, görüşmeye devam ediyorum. Ayrıca, bu sürecin olumsuz etkilerini en düşük seviyede atlatabilmek adına görüş ve önerilerimizi TOBB Başkanımıza ilettim. Samsun milletvekillerimize hepsine konuyla ilgili rapor gönderdim. Samsun Valimiz ile milletvekillerimizle ve bazı bakanlarımızla online toplantılar da gerçekleştirdik. Bu sürecin en kötü yanı belirsizliği şüphesiz. Ama evelallah sağlıkla yolumuza devam edeceğiz. Bu inancı kaybetmek istemiyoruz" diye konuştu.

Süreci iyi okuyup, çözüm üretmeye ihtiyaç var

Konuşmasında, pandemiyle birlikte neredeyse tüm sektörlerin zorunlu bir dönüşüm gerçekleştirdiğinin altını çizen Murzioğlu, "Kapanan, çıkmaza giren pek çok sektör var. Bununla birlikte çok hızlı büyüyen sektörlerde var. Bizim bu dönemde süreci iyi okuyup, anlayıp, iyi çözümler üretmeye ihtiyacımız var. Sizlerin varlığı bu anlamda çok kıymetli. Sizler Samsun ekonomisin büyük emek sahibi, deneyim sahibi abilerimiz, dostlarımızsınız. Bugün online olarak dahi olsa sizlerle bir arada olabilmek paylaşımda bulunmak istedik. Burada biz de notlarımızı alacağımız. Kendi üzerimize düşenleri yerine getirmeye çalışacağız. İletmemiz gereken hususları da ilgili yerlere ileteceğiz" dedi.

Murzioğlu'nun ardından iş dünyasının temsilcileri, iş dünyasının içinde bulunduğu son durum, pandeminin ekonomiye ve üretime etkileri, talepler ve çözüm önerileri hakkında görüş bildirdi. Toplantıda ortaya konulan talepler ise daha sonra rapor halinde ilgili yerlere iletilecek. - SAMSUN

İş dünyası istişarede bulundu
İş dünyası istişarede bulundu

Yüksek İstişare Kurulu, Salih Zeki Murzioğlu, Türkiye, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İş dünyası istişarede bulundu - Son Dakika Ekonomi


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