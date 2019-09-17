İş dünyası kadın istihdamı için bir araya geliyor

Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu'na bağlı Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu tarafından bu yıl 19 Eylül'de 2'ncisi düzenlenecek olan "Gücümüz Eşitliğimiz" zirvesinde iş dünyasında kadın istihdamı masaya yatırılacak.