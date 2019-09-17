Son Dakika Haberleri: İş dünyası kadın istihdamı için bir araya geliyor
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İş dünyası kadın istihdamı için bir araya geliyor

1 saat önce

Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu'na bağlı Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu tarafından bu yıl 19 Eylül'de 2'ncisi düzenlenecek olan "Gücümüz Eşitliğimiz" zirvesinde iş dünyasında kadın istihdamı masaya yatırılacak.

İş dünyası kadın istihdamı için bir araya geliyor, System.String[]

Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu'na bağlı Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu tarafından bu yıl 19 Eylül'de 2'ncisi düzenlenecek olan "Gücümüz Eşitliğimiz" zirvesinde iş dünyasında kadın istihdamı masaya yatırılacak.

Türkiye, Bursa, Eylül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:55 
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