İş dünyası KDV iadesinden memnun
1 saat önce
İş dünyası, KDV iadelerinin kısa sürelerde ödenecek olmasının reel sektörün finansman yükünü hafifleyeceğini, ekonomi ve ihracata katkı sunacağı görüşünde.
İş dünyası, KDV iadelerinin kısa sürelerde ödenecek olmasının reel sektörün finansman yükünü hafifleyeceğini, ekonomi ve ihracata katkı sunacağı görüşünde...
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:30
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