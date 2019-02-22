Son Dakika Haberleri: İş dünyası KDV iadesinden memnun

İş dünyası KDV iadesinden memnun

1 saat önce

İş dünyası, KDV iadelerinin kısa sürelerde ödenecek olmasının reel sektörün finansman yükünü hafifleyeceğini, ekonomi ve ihracata katkı sunacağı görüşünde.

İş dünyası KDV iadesinden memnun, System.String[]
İş dünyası, KDV iadelerinin kısa sürelerde ödenecek olmasının reel sektörün finansman yükünü hafifleyeceğini, ekonomi ve ihracata katkı sunacağı görüşünde...
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:30 

Ekonomi, Ekonomi
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