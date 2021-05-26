İş dünyası Nefes Kredisi'ni olumlu karşıladı - Son Dakika

İş dünyası Nefes Kredisi'ni olumlu karşıladı

26.05.2021 14:41
İş dünyası Nefes Kredisi'ni olumlu karşıladı, System.String[]

İSTANBUL(AA) -İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Tüm nefes kredilerinde olduğu gibi bu kez de kredi mekanizmasına en büyük katkıyı İstanbul Ticaret Odası verecek.

İSTANBUL(AA) -İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Tüm nefes kredilerinde olduğu gibi bu kez de kredi mekanizmasına en büyük katkıyı İstanbul Ticaret Odası verecek." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, İTO üyesi şirketlerin Nefes Kredisi için İTO'dan alacakları 'Faaliyet Belgesi' ile anlaşma yapılan 10 bankaya başvuracaklarını belirtti.

Avdagiç, 10 bankanın katılımıyla TOBB ve KGF iş birliğinde 1 Haziran itibarıyla uygulamaya alınacak 2021 Nefes Kredisi'nden 2020 yılı cirosu 1 milyon TL'yi aşmayan KOBİ'lerin azami 50 bin TL, cirosu 1-10 milyon TL arasında olan KOBİ'lerin ise azami 200 bin TL kredi kullanabileceğini vurguladı.

Nefes kredisinin bu zorlu süreçte katkı sağlayacağını aktaran Avdagiç, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan ve Ticaret Bakanımız Mehmet Muş'a katkıları için teşekkür ediyoruz. Nefes Kredi Paketi'ni yeni normalleşme etabında işletmelerimizi tünelin sonuna ulaştıracak en sağlam vasıtalardan biri olarak görüyoruz. Nefes Kredisi Paketi, finansman maliyetlerinin yükseldiği bu süreçte firmaların ve işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması, iç tüketimin korunması için fırsat sunacak. Şu anda üretim ve ihracat tarafında olumlu bir gidişat var. Aşılamanın sağladığı olumlu bir atmosfer var. Bütün bunlar yeni yeni kredi mekanizmasıyla daha da güçlenmiş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz ise 2021 Nefes Kredisi ilişkin olarak iş dünyasının gerçekten nefes alacağını kaydederek,"Kovid-19 nasıl ki insanların solunum sistemlerine zarar vererek nefes almalarını engelliyorsa, üretimden dağıtıma kadar tüm ekonomik aşamalara da büyük zarar veriyor ve sistemin sağlıklı işleyişini ve nefes almasını zorlaştırıyor. Sistemin sağlıklı işlememesi de özellikle nakit sıkıntısına yol açıyor ve kredi maliyetleri daha büyük bir önem kazanıyor. Bu nedenle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da iş dünyası, nefes kredisi sayesinde gerçekten nefes alacak." dedi.

-İSTİB üyelerine çağrı

Kopuz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kredi Garanti Fonu (KGF) iş birliğiyle yıllardır uygulanan Nefes Kredisi'nin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da koronavirüs salgınının etkilerini azaltmak amacıyla verileceğini hatırlatarak, "Nefes kredisi ismi salgından yıllar önce verilmiş ve uygulanmaya başlamıştı. Hükümetimizin, iş dünyasının uygun bedelle kredi kullanarak ekonominin daha rahat işlemesini sağlamak amacıyla uyguladığı bu sistemin adı, salgınla birlikte daha bir anlam kazandı." ifadelerini kullandı.

İSTİB üyelerine çağrıda bulunan Kopuz, "Bu yılki nefes kredisinin yüzde 17,5'lik faiz oranı piyasanın altında olmasının yanında 6 ay ödemesiz . Web sitemizde konuyla ilgili ayrıntılı bilgi ve nasıl başvuru yapılacağı açık bir biçimde yazıyor. Ayrıca isteyen üyemize telefonla bilgi vermeye devam ediyoruz. Zor günler geçiriyoruz ama yakında bu dönemi en az kayıpla atlatacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

-"Kredinin amacına uygun kullanıp kullanılmadığı kontrol edilmeli"

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın da zorlu geçen salgın sürecinde devletin iş dünyasına bir çok destek sunduğunu hatırlatarak, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın açıkladığı hibelerin ardından bakanlığımızın açıklamış olduğu nefes kredisi birbirini çok iyi tamamladı. İş insanları olarak bu adımlardan çok memnunuz. Krediye başvuracak olan firmaların bunu suiistimal etmemesi ve nefes kredisini amacı dahilinde kullanmaları çok önemli. Ciro kaybı üzerine verilecek bu kredilerin nerede kullanılacağı takip edilmeli ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilmelidir. Bu zorlu süreçlerde havaya atılacak boşa saçılacak bir kuruş olmamalı. Bu bilinçle sorumluluk alarak kredinin kullanılmasını elzem olarak görmekteyiz. Bu vesile ile devletimize teşekkür ediyor iş insanlarımıza hayırlı ve bereketli olmasını istiyoruz." açıklamasında bulundu.

İstanbul, Türkiye, Kredi, İto, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İş dünyası Nefes Kredisi'ni olumlu karşıladı - Son Dakika Ekonomi


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