“İş dünyası olarak devletimizin ve kahraman Mehmetçiğimizin yanındayız”
2 saat önce
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin güney sınırını tehdit eden terör örgütüne karşı başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'na iş dünyası olarak tam destek verdiklerini kaydetti.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin güney sınırını tehdit eden terör örgütüne karşı başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'na iş dünyası olarak tam destek verdiklerini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:21
Barış pınarı "koral" ile başladı YPG'li teröristler lastık yakmaya başladı! Harekat sonrası 4 ilçede eğitime iki gün ara verildi Barış Pınarı Harekatı'nda TSK, 30 kilometre derinliğe girdi