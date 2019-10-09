Son Dakika Haberleri: “İş dünyası olarak devletimizin ve kahraman Mehmetçiğimizin yanındayız”
Son Dakika Ekonomi “İş dünyası olarak devletimizin ve kahraman Mehmetçiğimizin yanındayız”

“İş dünyası olarak devletimizin ve kahraman Mehmetçiğimizin yanındayız”

2 saat önce

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin güney sınırını tehdit eden terör örgütüne karşı başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'na iş dünyası olarak tam destek verdiklerini kaydetti.

“İş dünyası olarak devletimizin ve kahraman Mehmetçiğimizin yanındayız”, System.String[]

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin güney sınırını tehdit eden terör örgütüne karşı başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'na iş dünyası olarak tam destek verdiklerini kaydetti.

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Barış Pınarı Harekatı, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:21 
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