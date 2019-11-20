"İş dünyası plastik kirliliğine karşı güçlerini birleştirdi" başlıklı haberimizin son paragrafında...

Türkiye'de faaliyet gösteren önemli 26 şirket, plastik kirliliğiyle mücadele için oluşturulan İş Dünyası Plastik Girişimi'ne dahil oldu.



Global Compact Türkiye, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ile Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), plastik kirliliğiyle mücadele için İş Dünyası Plastik Girişimi'ni oluşturdu.



Girişimle ilgili tanıtım toplantısı, Arter'in Dolapdere'deki yeni binasında gerçekleştirildi.



Etkinlikte konuşan Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, çok önemli bir amaç için bir araya geldiklerini belirterek, İstanbul'da sanatla dolu bir sonbahar yaşadıklarını, Koç Topluluğu olarak ekonomik ve sosyal kalkınmayı bir bütün olarak gördüklerini söyledi.



Yatırımları içerisinde kültür ve sanatın payının her geçen gün arttığını dile getiren Çakıroğlu, içinde bulunulan Arter'in bu yatırımlarından birisi olduğunu, çağdaş sanat alanında sürdürülebilir üretim ve sergileme altyapısı sunmak üzere 8 yıl İstiklal Caddesi'nde hizmet veren Arter'in yeni binasının eylülde hizmete açıldığını anlattı.



Çakıroğlu, "Çağdaş sanatı, özellikle özgür ve eleştirel düşünceyi ve farklı bakış açılarını temsil etmesi ve ön yargılardan arınmış bir alan sunması itibarıyla çok önemli buluyor ve destekliyoruz." dedi.



Koç Holding olarak İstanbul Bineali'nin 2007-2026 dönemindeki ana sponsoru ve en büyük destekçisi olduklarını aktaran Çakıroğlu, bienalin bu yılki "7. Kıta" başlığını okyanuslarda yüzen ve devasa plastik atıklara verilen isimlerden aldığını söyledi.



Çakıroğlu, bugün okyanuslarda plastik atıklardan oluşan 5 büyük ada bulunduğunu belirterek, Akdeniz'in plastik kirliliğinde altıncı büyük alanı oluşturduğunu bildirdi.



Bienalin plastik kirliliğine çektiği dikkatten bahseden Çakıroğlu, plastik atıkların biyolojik çeşitliliği azalttığını, canlıların doğal yaşam alanını olumsuz etkilediğini, canlı yaşamı tehdit ettiğini anlattı.



Çakıroğlu, halihazırda dünyayı ve insan sağlığını tehdit eden plastiğin yarısından fazlasının son 20 yılda üretildiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Dünyada her yıl 400 milyon tona yakın plastik üretiliyor. Bu üretimin yarısından fazlası, kullanımı dakikaları geçmeyen tek kullanımlık plastiklerden oluşuyor. Bu plastiklerin doğada kaybolması ise yüz yılları alıyor. Bugüne kadar üretilmiş her 4 plastikten 3'ü atık olarak kirlilik oluşturuyor. WWF verilerine göre tedbir alınmazsa ve mevcut durum devam ederse 2050 yılına gelindiğinde denizlerde balıklar kadar plastik olacak."



"Tek kullanımlık poşet kullanımına son vereceğiz"



Levent Çakıroğlu, plastik meselesinin, özel sektörün inovasyon ve teknoloji kapasitesiyle hızlı ve fark yaratan çözüm üretebileceği konuların başında geldiğini belirterek, bu alandaki çalışmalar ilerledikçe ve ölçek büyüdükçe, alternatif malzemelerin daha rekabetçi hale geleceğine inandığını söyledi.



Çakıroğlu, "Koç Topluluğu olarak, 2020 yılının sonuna kadar tek kullanımlık plastik tüketimine son vereceğimizi taahhüt ettik. Ancak bunu bir başlangıç olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde plastiğe yönelik çalışmalarımızın kapsamını daha da genişleteceğiz." diye konuştu.



Koç Topluluğu şirketlerinde plastik kullanımının azaltılmasından, plastiğe alternatif üretmeye veya döngüsel sistemler kurmaya kadar farklı odak alanlarında çalışmalar yaptıklarını anlatan Çakıroğlu, şu ifadeleri kullandı:



"Bu çalışmalarımızı yaygınlaştırıp hızlandıracağız. Türkiye'de ve dünyada plastik kirliliğine yönelik geliştirilecek çözümlerin aciliyeti göz önünde bulundurulduğunda, bu karmaşık ve büyük sorun için hep birlikte harekete geçmek çok büyük önem taşıyor. Küresel ölçekte özel sektör tarafından geliştirilen iş birliklerinin sayısı ve kapsamı hızla artıyor. Döngüsel ekonomi modellerini desteklemekten, plastik kirliliğini azaltacak yenilikçi çözümlere yatırım yapmaya, sektörel rehberler geliştirmekten birincil plastik kullanımını azaltmaya kadar geniş bir yelpazede çalışmalar yürütülüyor."



"Okyanuslara yıllık 8 milyon ton plastik atık atılıyor"



Etkinlik kapsamında açılış konuşmalarından sonra "İş Dünyası Plastik Girişimi Duyurusu" başlıklı oturum düzenlendi.



Oturumda konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, bu girişimin bir parçası olmaktan duydukları memnuniyetten bahsederek, "İklim değişikliği dünya ekonomisine yıllık 500 milyar dolara yakın zarar veriyor. Bu tespit edildi." dedi.



Şirketler için sürdürülebilirliğin öneminden bahseden Kaslowski, atıkla mücadelenin iş dünyası için romantik bir konu veya pazarlık meselesi olmadığını vurguladı.



Kaslowski, bu konulara eğilmeyen firmaların, akademik dünyanın, siyasilerin yarışı kaybedeceğini kaydederek, "Okyanuslara yıllık 8 milyon ton plastik atık atılıyor. Türkiye'de kullanılan plastik miktarından daha fazlası okyanuslara dökülüyor. Bu korkunç bir durum." diye konuştu.



Denizlerdeki atıkların yüzde 90'ı plastik



Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nden bahsederek, 17 amacın 13'üncüsünün okyanusların, denizlerin ve diğer su kaynaklarının korunması olduğunu anımsattı.



Yaşamın devamı için su kaynağının öneminden bahseden Dördüncü, "Maalesef biz bu hayatın kaynağını çok ciddi şekilde kirletiyoruz. İç açıcı olmayan kötü bir durum söz konusu." dedi.



Girişime dahil olan şirketlerin bir yıl içinde taahhütlerini açıklayacağını dile getiren Dördüncü, bu taahhütten sonra bir yıl içinde harekete geçilip bunun takibinin yapılacağını anlattı.



Dördüncü, girişime dahil olan 26 şirket dışındaki firmalara da çağrıda bulunarak, "Hiçbir şey için geç değil. Herkes bu girişime dahil olmalı." diye konuştu.



İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, denizlerdeki atığın yüzde 90'ının plastik olduğunu belirterek, şu anda denizlerde 150 milyon ton plastik atık olduğunu söyledi.



Edin, "Böyle giderse 2025'te 3 ton balık için bir ton plastik olacak, 2050'de bir ton balık için bir tondan fazla plastik olacak. WWF'nin araştırmasına göre haftada ortalama bir kredi kartı büyüklüğünde plastik yiyoruz. Bunu sudan, balıklardan vesaire alıyoruz. Sağlığımıza etkilerini ileride hep beraber göreceğiz." diye konuştu.



Artık hep birlikte aksiyon alınması gerektiğini dile getiren Edin, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşılması için yıllık 7 trilyon dolarlık yatırım yapılması gerektiğini, bunun 4 trilyon dolarının gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelere yapılması gerektiğini, böyle bir kaynağın olmadığını, burada tasarrufun öneminin ortaya çıktığını anlattı.



Edin, girişime taahhüt veren şirket sayısını 6 ayda 26'dan 50'ye, bir yıl içerisinde de 100'e çıkarma konusunda ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.



Girişime dahil olan 26 şirket



Plastik kirliliğiyle mücadele için oluşturulan İş Dünyası Plastik Girişimi'ne dahil olan ve "İş Dünyası Plastik Girişimi kapsamında, 2021 yılına kadar plastik taahhütlerimizi açıklayarak çözümün parçası olacağız." taahhüdünde bulunan şirketler şu şekilde:



"Akkök Holding, Anadolu Efes, Anadolu Grubu, Coca Cola İçecek, Deloitte, Elif Plastik, Eczacıbaşı Holding, Garanti BBVA, IC Holding, Kibar Holding, Koç Holding, LAV, Limak Holding, Migros Grubu, Nestle Waters Türkiye, Organik Kimya, PepsiCo, P&G, Sabancı Holding, Sunar NP, Sütaş, Unilever, WPP, Yaşar Holding, Yıldız Holding, Zorlu Holding."