İş dünyası reform bekliyor
1 saat önce
Seçimlerin geride kaldığına dikkati çeken iş dünyası temsilcileri, ana gündemin ekonomi olması çağrısında bulundu.
Seçimlerin geride kaldığına dikkati çeken iş dünyası temsilcileri, ana gündemin ekonomi olması çağrısında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 07:20
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