Son Dakika Haberleri: İş dünyası reform bekliyor

İş dünyası reform bekliyor

1 saat önce

Seçimlerin geride kaldığına dikkati çeken iş dünyası temsilcileri, ana gündemin ekonomi olması çağrısında bulundu.

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Seçimlerin geride kaldığına dikkati çeken iş dünyası temsilcileri, ana gündemin ekonomi olması çağrısında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 07:20 

Ekonomi, Ekonomi
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