Son Dakika Haberleri: İş dünyası seçimden sonra reformlara odaklanılmasını bekliyor

İş dünyası seçimden sonra reformlara odaklanılmasını bekliyor

59 dakika önce

İş dünyası temsilcileri, yerel seçimler sonrası 4,5 yıllık seçimsiz sürecin, Türk ekonomisini kırılganlıktan uzaklaştıracak reformların hayata geçirilmesinde çok önemli bir dönem olacağını belirtiyor.

İş dünyası seçimden sonra reformlara odaklanılmasını bekliyor, System.String[]
İş dünyası temsilcileri, yerel seçimler sonrası 4,5 yıllık seçimsiz sürecin, Türk ekonomisini kırılganlıktan uzaklaştıracak reformların hayata geçirilmesinde çok önemli bir dönem olacağını belirtiyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:22 

Ekonomi
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