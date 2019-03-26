İş dünyası seçimden sonra reformlara odaklanılmasını bekliyor
59 dakika önce
İş dünyası temsilcileri, yerel seçimler sonrası 4,5 yıllık seçimsiz sürecin, Türk ekonomisini kırılganlıktan uzaklaştıracak reformların hayata geçirilmesinde çok önemli bir dönem olacağını belirtiyor.
İş dünyası temsilcileri, yerel seçimler sonrası 4,5 yıllık seçimsiz sürecin, Türk ekonomisini kırılganlıktan uzaklaştıracak reformların hayata geçirilmesinde çok önemli bir dönem olacağını belirtiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:22
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