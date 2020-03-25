İş dünyası sıkıntılı dönemin en az zararla atlatılmasını istiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İş dünyası sıkıntılı dönemin en az zararla atlatılmasını istiyor - Son Dakika

İş dünyası sıkıntılı dönemin en az zararla atlatılmasını istiyor

7 saat önce

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD)Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, "İş dünyası olarak, sıkıntılı dönemin en az zararla atlatılmasını istiyoruz" dedi.

İş dünyası sıkıntılı dönemin en az zararla atlatılmasını istiyor, System.String[]

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, "İş dünyası olarak, sıkıntılı dönemin en az zararla atlatılmasını istiyoruz" dedi.


ASRİAD Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, korona virüs süreciyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs, ülkemizde de görülmeye başlanmış ve can kayıplarına yol açmıştır. Bu süreçte Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere Devletimizin aldığı yerinde tedbirler, virüsün ülkemizde yayılmasını yavaşlatmıştır. Bu bakımdan Sağlık Bakanlığımızın yürütmüş olduğu kriz yönetimini ve aldığı tedbirleri son derece yerinde bulduğumuzu ve takdirle karşıladığımızı ifade ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Bu çerçevede başta vatandaşların sağlığı için mesai mefhumu gözetmeksizin hayatlarını ortaya koyan sağlık çalışanları olmak üzere kamu hizmetlerinin kesintisiz bir biçimde sağlanması için can siperane mücadele veren tüm kamu görevlilerine teşekkür eden Özel, "Malatya Valiliği Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlıkları özellikle Malatya İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı diğer kurum ve kuruluşlarımızın salgın için yaptıkları çalışmaları canı gönülden takdir ediyor ve destekliyoruz. Asrın İşadamları Derneği Malatya Şube'si olarak İş dünyasının sıkıntılı dönemi en az zararla atlatması için devletimizin almış olduğu ekonomik teşvikleri desteklemekle birlikte her konuda yardıma muhtaç yaşlılarımız, ailelerimiz, genç ve çocuklarımızın yanında olduğumuzu belirtiriz" dedi.


Önümüzdeki dönemde virüsün yayılma hızının artması ihtimaline karşı Asrın İşadamları Derneği Malatya Şube'si olarak teyakkuzda olduklarını bildiren özel, " Salgının arzu etmediğimiz boyutlara ulaşmaması için yetkili mercilerce alınacak her türlü kararın destekçisi ve uygulayıcısı olacağımızın bilinmesini isteriz" diye konuştu. - MALATYA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:45 Kaynak: İHA

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