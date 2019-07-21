Son Dakika Haberleri: İş dünyası şirket borçlarını yapılandıracak yeni kanundan memnun
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İş dünyası şirket borçlarını yapılandıracak yeni kanundan memnun

1 saat önce

İş dünyası örgütlerinin temsilcileri, TBMM'de geçen günlerde yasalaşan, şirketlerin borçlarının yapılandırılmasına imkan tanıyan kanundan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

İş dünyası şirket borçlarını yapılandıracak yeni kanundan memnun, System.String[]
İş dünyası örgütlerinin temsilcileri, TBMM'de geçen günlerde yasalaşan, şirketlerin borçlarının yapılandırılmasına imkan tanıyan kanundan memnuniyet duyduklarını ifade etti.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:32 
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