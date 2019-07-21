İş dünyası şirket borçlarını yapılandıracak yeni kanundan memnun
1 saat önce
İş dünyası örgütlerinin temsilcileri, TBMM'de geçen günlerde yasalaşan, şirketlerin borçlarının yapılandırılmasına imkan tanıyan kanundan memnuniyet duyduklarını ifade etti.
İş dünyası örgütlerinin temsilcileri, TBMM'de geçen günlerde yasalaşan, şirketlerin borçlarının yapılandırılmasına imkan tanıyan kanundan memnuniyet duyduklarını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:32
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