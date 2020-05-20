İş dünyası taleplerini Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a iletti - Son Dakika

İş dünyası taleplerini Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a iletti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da katılım gösterdiği telekonferans toplantısında Marmara Bölgesi Oda/Borsa Başkanları Temsilcisi olarak konuşan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz...

İş dünyası taleplerini Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a iletti, System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da katılım gösterdiği telekonferans toplantısında Marmara Bölgesi Oda/Borsa Başkanları Temsilcisi olarak konuşan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, sektörlerin beklentilerini aktardı.


İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, TOBB tarafından düzenlenen, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da katıldığı telekonferans toplantısında Marmara Bölgesi Oda/Borsa Başkanları Temsilcisi olarak söz aldı. Başkan Uğurdağ, diğer bölge temsilcileri ile birlikte sektörlerden gelen talepleri Bakan Berat Albayrak'a birinci ağızdan iletti.


"Vergi ve Sgk prim borçları uzun vadeye yayılsın"


Kovid-19 süreci başlangıcından itibaren iş dünyasına verdikleri destekten dolayı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve hükümete teşekkür ederek konuşmasına başlayan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketindeki en önemli desteklerden biri olan Vergi ve SGK borçlarının ertelenmesiyle ilgili alınan karar itibariyle sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ancak Vergi ve SGK borçlarının önümüzdeki ay itibariyle diğer borçlarla birikmesi ve borç stoku haline gelmesinden ötürü uzun vadeye yayılmasının çok verimli olacağını düşünüyoruz. Bu noktada, ertelenen Vergi ve SGK borçlarının ödemesinin uzun vadeye yayılmasını talep ediyoruz." dedi


"2020 öncesi vergi prim borcuna yapılandırma getirilmeli"


Uğurdağ sözlerini şöyle sürdürdü: "Üniversite hastaneleri, hizmet alım sözleşmeleriyle ilgili aldıkları hizmet bedellerinin ödemelerini çok geç gerçekleştiriyorlar. Bu da Üniversite Hastanelerine ürün ve hizmet veren birçok firmayı sıkıntıya düşürüyor. Ödemelerini vaktinde alamayan firmalarımız banka kredilerine başvuruyorlar. 2020 yılında 10-11 aylık ödeme dönemleri firmalarımıza dayatılıyor ve özellikle firmalarımız ödemelerini hangi vadelerde alacaklarını bilemiyorlar. Bu noktada önemli sıkıntılarımız var. Geriye dönük, Mart 2020 öncesi vergi prim borcu gibi gecikmiş borçları olan esnaf ve sanayicilerimiz var. Kimse borcunu ödememezlik yapmak istemez. Özellikle Mart 2020 öncesi vergi prim borcuna da bir yapılandırma getirilmesi tüccar ve sanayicimize önemli avantaj sağlayacaktır."


"Alacaklar mahsuplaştırılmalı"


Uğurdağ, kira bedellerinin bir kısmı için karşılıksız destek verilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "İşletmelerin kapalı kaldığı dönemler için ödenen kira tutarından stopaj alınmaması gibi konular bizim için önem arz ediyor. Tacirimizin, sanayicimizin devlete olan her türlü borcunun, devletten her türlü alacağına karşı mahsuplaştırılması konusu çok önemli. Bu mahsuplaşma gerçekleştirilirse hem esnaf ve sanayicimiz hem de devletimiz çok daha rahat bir çalışma ortamına sahip olacaktır. Bu imkanı bize sağlayan ve her daim sorunlarımızı dinleyen, yanımızda olan TOBB Başkanım Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanım Berat Albayrak'a ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Berat Albayrak, Türkiye, Maliye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 06:45 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İş dünyası taleplerini Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a iletti - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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