İş dünyası temsilcileri, işsizlik oranlarını değerlendirdi

UĞUR ASLANHAN/FURKAN GENÇOĞLU - İş dünyası temsilcileri, küresel salgının ekonomiler üzerindeki yıkıcı etkilerine karşın alınan önlem ve ve sağlanan destekler sayesinde mayısta işsizliğin sınırlı yükseldiğini belirtti.

Türkiye'de işsizlik oranı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre 0,1 puan artarak yüzde 12,9'a yükseldi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 331 bin kişi azalarak 3 milyon 826 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

İş dünyası temsilcileri, söz konusu verilere ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, işsizliğin yatay, sınırlı yükselişle seyretmesinde hem reel sektörün sorumlu davranmasının hem de hükümetin aldığı istihdam tedbirlerin etkisinin bulunduğunu söyledi.

Pek çok ülkede işsizlik oranlarının tırmandığı bir süreçte Türkiye'de daha ılımlı bir yansıma olduğunun görüldüğünü ifade eden Avdagiç, "İş dünyamızın işsizlikle mücadelede verilen destek ve teşvikleri iyi kullandığını, istihdamı koruma anlamında hassas davrandığını görüyoruz." dedi.

"Kısa çalışma ödeneği etkili rol oynadı"

Şekib Avdagiç, özellikle kısa çalışma ödeneğinin Türkiye'nin üretimden ve istihdamdan kopmamasında etkili rol oynadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu nedenle kısa çalışma ödeneğinin kritik sektörlerde devam ettirilmesi çok değerli olacaktır. Özellikle pandemi sürecinden hala çok fazla etkilenen turizm, otelcilik, yeme-içme, fuarcılık, kültür-sanat ve bu alanlarla bağlantılı faaliyet gösteren şirketler için ödeneğin yılbaşına kadar uzatılması çok önemlidir."

Türkiye ekonomisinin toparlanma kabiliyetinin çok yüksek olduğunu belirten Avdagiç, "Bizde toparlanmalar hep V şeklinde oluyor. İş dünyamız da vasıflı iş gücünü kaybetmek istemiyor. Pandemi sürecinde bunu ispat etti. Bundan sonraki aylarda pek çok makro göstergede daha iyi rakamlarla karşılaşacağımız beklentisi içerisindeyiz." diye konuştu.

"Salgının yıkıcı etkisine karşın işsizlik sınırlı arttı"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan da salgının ekonomi üzerindeki yıkıcı etkisine karşın şok dalgasının en şiddetli şekilde yaşandığı nisanda yüzde 12,8'e gerileyen işsizlik oranının mayısta 0,1 puanlık artış kaydettiğini söyledi.

Kaan, "Önceki aya göre cüzi bir artış kaydetmesine karşın geçen yılın aynı dönemine göre 331 bin azalan toplam işsiz sayısı, Türkiye ekonomisinde iş gücü piyasasının toparlanma eğiliminin hızlandığını gösteriyor." dedi.

Kaan, salgın süresince ekonomi yönetiminin toplam istihdamı korumaya yönelik aldığı tedbir ve sağladığı teşviklerin meyvelerinin normalleşme süreciyle birlikte toplanmaya başlandığını söyledi.

Yılın başında yüzde 3,6 işsizlik oranına sahip olan ABD'nin temmuz itibarıyla yüzde 10,2 seviyesiyle yüzleştiğini anımsatan Kaan, "Gelişmiş ya da gelişmekte olan tüm ekonomilerin işsizlikte yükselen grafiklerini göz önüne aldığımızda, Türkiye ekonomisinin bu alandaki başarısı daha iyi anlaşılacaktır." dedi.

Kaan, üçüncü çeyreğin yarılanmak üzere olduğu bugünlerde reel sektöre ilişkin güncel verilerin de Türkiye ekonomisinde Kovid-19 etkilerine yönelik en kötünün geride kaldığına işaret ettiğini söyledi.

İlgili verilerde ciddi bir toparlanma kaydedildiğini vurgulayan Kaan, "Bu kapsamda önümüzdeki dönemde toplam işsiz sayısında gözlenen gerilemenin kademeli bir şekilde süreceğini tahmin ediyoruz." dedi.

"Korkulan senaryo Türkiye'de gerçekleşmedi"

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ise pandeminin dünya ekonomilerini ciddi bir şekilde sarstığı bir ortamda hükümetin öngörüleriyle aldığı tedbirler sayesinde Türkiye'de korkulan senaryoların gerçekleşmediğini kaydetti.

Mayıs işsizlik rakamlarının, tedbirlerin ne kadar güçlü olduğunu gösterdiğini vurgulayan Aydın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Pandemi sürecinde tüm dünya ekonomilerinde çok ciddi dalgalanmalar oldu. Bu süreci iyi analiz eden ve ileriye yönelik güçlü öngörülerle hareket eden ülkeler sürecin zararlarını asgariye indirebildi. Türkiye de yerinde ve zamanında aldığı tedbirlerle ülkemizde gelişmesi muhtemel kötü senaryoların önüne geçti. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatındaki durumlara dair hazırlanan ve içinde bir çok unsuru barındıran Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nin faydalarını iş dünyası adına ziyadesiyle gördük."

"Devlet, hem işverenlere hem de çalışanlara sahip çıktı"

Orhan Aydın, iş gücü ve istihdamı koruyabilmek için çalışma hayatına getirilen fesih kısıtlama uygulamasının işsizlik oranlarına tesir ettiğini, işsizliğin ve aşsızlığın önüne geçildiğini anlatı.

Devletin hem işverenlere hem de çalışanlara sahip çıktığını belirten Aydın, "Ülke ekonomimiz sağlam temeller üzerine inşa edilmiş durumda. Bu süreci de en az hasarla atlatıp büyük bir toparlanmayla pandeminin verdiği zararları en kısa sürede atlatacağız." diye konuştu.