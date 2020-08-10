İş dünyası temsilcileri, işsizlik oranlarını değerlendirdi - Son Dakika

İş dünyası temsilcileri, işsizlik oranlarını değerlendirdi

UĞUR ASLANHAN/FURKAN GENÇOĞLU - İş dünyası temsilcileri, küresel salgının ekonomiler üzerindeki yıkıcı etkilerine karşın alınan önlem ve ve sağlanan destekler sayesinde mayısta işsizliğin sınırlı yükseldiğini belirtti.

İş dünyası temsilcileri, işsizlik oranlarını değerlendirdi, System.String[]

UĞUR ASLANHAN/FURKAN GENÇOĞLU - İş dünyası temsilcileri, küresel salgının ekonomiler üzerindeki yıkıcı etkilerine karşın alınan önlem ve ve sağlanan destekler sayesinde mayısta işsizliğin sınırlı yükseldiğini belirtti.

Türkiye'de işsizlik oranı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre 0,1 puan artarak yüzde 12,9'a yükseldi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 331 bin kişi azalarak 3 milyon 826 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

İş dünyası temsilcileri, söz konusu verilere ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, işsizliğin yatay, sınırlı yükselişle seyretmesinde hem reel sektörün sorumlu davranmasının hem de hükümetin aldığı istihdam tedbirlerin etkisinin bulunduğunu söyledi.

Pek çok ülkede işsizlik oranlarının tırmandığı bir süreçte Türkiye'de daha ılımlı bir yansıma olduğunun görüldüğünü ifade eden Avdagiç, "İş dünyamızın işsizlikle mücadelede verilen destek ve teşvikleri iyi kullandığını, istihdamı koruma anlamında hassas davrandığını görüyoruz." dedi.

"Kısa çalışma ödeneği etkili rol oynadı"

Şekib Avdagiç, özellikle kısa çalışma ödeneğinin Türkiye'nin üretimden ve istihdamdan kopmamasında etkili rol oynadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu nedenle kısa çalışma ödeneğinin kritik sektörlerde devam ettirilmesi çok değerli olacaktır. Özellikle pandemi sürecinden hala çok fazla etkilenen turizm, otelcilik, yeme-içme, fuarcılık, kültür-sanat ve bu alanlarla bağlantılı faaliyet gösteren şirketler için ödeneğin yılbaşına kadar uzatılması çok önemlidir."

Türkiye ekonomisinin toparlanma kabiliyetinin çok yüksek olduğunu belirten Avdagiç, "Bizde toparlanmalar hep V şeklinde oluyor. İş dünyamız da vasıflı iş gücünü kaybetmek istemiyor. Pandemi sürecinde bunu ispat etti. Bundan sonraki aylarda pek çok makro göstergede daha iyi rakamlarla karşılaşacağımız beklentisi içerisindeyiz." diye konuştu.

"Salgının yıkıcı etkisine karşın işsizlik sınırlı arttı"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan da salgının ekonomi üzerindeki yıkıcı etkisine karşın şok dalgasının en şiddetli şekilde yaşandığı nisanda yüzde 12,8'e gerileyen işsizlik oranının mayısta 0,1 puanlık artış kaydettiğini söyledi.

Kaan, "Önceki aya göre cüzi bir artış kaydetmesine karşın geçen yılın aynı dönemine göre 331 bin azalan toplam işsiz sayısı, Türkiye ekonomisinde iş gücü piyasasının toparlanma eğiliminin hızlandığını gösteriyor." dedi.

Kaan, salgın süresince ekonomi yönetiminin toplam istihdamı korumaya yönelik aldığı tedbir ve sağladığı teşviklerin meyvelerinin normalleşme süreciyle birlikte toplanmaya başlandığını söyledi.

Yılın başında yüzde 3,6 işsizlik oranına sahip olan ABD'nin temmuz itibarıyla yüzde 10,2 seviyesiyle yüzleştiğini anımsatan Kaan, "Gelişmiş ya da gelişmekte olan tüm ekonomilerin işsizlikte yükselen grafiklerini göz önüne aldığımızda, Türkiye ekonomisinin bu alandaki başarısı daha iyi anlaşılacaktır." dedi.

Kaan, üçüncü çeyreğin yarılanmak üzere olduğu bugünlerde reel sektöre ilişkin güncel verilerin de Türkiye ekonomisinde Kovid-19 etkilerine yönelik en kötünün geride kaldığına işaret ettiğini söyledi.

İlgili verilerde ciddi bir toparlanma kaydedildiğini vurgulayan Kaan, "Bu kapsamda önümüzdeki dönemde toplam işsiz sayısında gözlenen gerilemenin kademeli bir şekilde süreceğini tahmin ediyoruz." dedi.

"Korkulan senaryo Türkiye'de gerçekleşmedi"

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ise pandeminin dünya ekonomilerini ciddi bir şekilde sarstığı bir ortamda hükümetin öngörüleriyle aldığı tedbirler sayesinde Türkiye'de korkulan senaryoların gerçekleşmediğini kaydetti.

Mayıs işsizlik rakamlarının, tedbirlerin ne kadar güçlü olduğunu gösterdiğini vurgulayan Aydın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Pandemi sürecinde tüm dünya ekonomilerinde çok ciddi dalgalanmalar oldu. Bu süreci iyi analiz eden ve ileriye yönelik güçlü öngörülerle hareket eden ülkeler sürecin zararlarını asgariye indirebildi. Türkiye de yerinde ve zamanında aldığı tedbirlerle ülkemizde gelişmesi muhtemel kötü senaryoların önüne geçti. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatındaki durumlara dair hazırlanan ve içinde bir çok unsuru barındıran Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nin faydalarını iş dünyası adına ziyadesiyle gördük."

"Devlet, hem işverenlere hem de çalışanlara sahip çıktı"

Orhan Aydın, iş gücü ve istihdamı koruyabilmek için çalışma hayatına getirilen fesih kısıtlama uygulamasının işsizlik oranlarına tesir ettiğini, işsizliğin ve aşsızlığın önüne geçildiğini anlatı.

Devletin hem işverenlere hem de çalışanlara sahip çıktığını belirten Aydın, "Ülke ekonomimiz sağlam temeller üzerine inşa edilmiş durumda. Bu süreci de en az hasarla atlatıp büyük bir toparlanmayla pandeminin verdiği zararları en kısa sürede atlatacağız." diye konuştu.

Bora Füzesi, Türkiye, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 15:13

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İş dünyası temsilcileri, işsizlik oranlarını değerlendirdi - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye-Yunanistan gerginliğinde Akdeniz'de sular ısınıyor! Türk savaş gemileri sahaya indi Son Dakika: Türkiye'de 10 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1193 yeni vaka tespit edildi Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi NATO'dan Türkiye ve Yunanistan'a çağrı: Doğu Akdeniz'deki durum hukuka uygun şekilde çözülmeli Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz çağrısı: Akdeniz'de tüm ülkeler bir araya gelelim Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Babacana tepki: Çıkmış bize ekonomi dersi veriyor Son Dakika: Türkiye'den Mısır ve Yunanistan'a tarihi rest: Onları yerle yeksan edecek kudrete sahibiz İYİ Partili ilçe başkanı, cenaze töreninde AK Partili eski vekilin üzerine yürüdü Camiye büyük saygısızlık! Dini kitaplara zarar verip, ses sistemini bozdular Dünyaca ünlü oyuncu Antonio Banderas, doğum gününde koronavirüse yakalandı Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü PAOK-Beşiktaş maçı, iki ülke arasındaki siyasi gerilim nedeniyle başka bir adreste oynanabilir Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu Emre Belözoğlu, Cenk Tosun transferi için devreye girdi Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması: Şantajı kabul etmeyeceğiz
AK Parti'nin oy oranı düştü mü? Mahir Ünal, merak edilen soruya anket rakamlarıyla yanıt verdi AK Parti'nin oy oranı düştü mü? Mahir Ünal, merak edilen soruya anket rakamlarıyla yanıt verdi         
15:45
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü         
15:38
"Düğüne kimse gelmez" diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı         
15:33
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı         
14:48
Görüntü İstanbul'dan! Pandemi hastanesinin önünde Covid-19 test kuyruğu Görüntü İstanbul'dan! Pandemi hastanesinin önünde Covid-19 test kuyruğu         
14:41
5 aylık kızına 5 aylık kızına "Şişman" dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu         
14:32
"Yüzde 51 için yola çıkıyorum" diyen Muharrem İnce'nin moralini alt üst edecek anket         
14:18
Emre Belözoğlu, Sinan Gümüş ile birlikte 1 stoper ve 1 kanat forvetin peşinde Emre Belözoğlu, Sinan Gümüş ile birlikte 1 stoper ve 1 kanat forvetin peşinde         
14:12
Mustafa Sandal, Emina Jahovic'le fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi Mustafa Sandal, Emina Jahovic'le fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi         
14:07
Galatasaray, Mario Götze'ye 2.5 milyon euro maaş teklif edecek Galatasaray, Mario Götze'ye 2.5 milyon euro maaş teklif edecek         
13:50
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar         
13:34
Dünya Sağlık Örgütü'nden umutları yıkan açıklama: Normalleşme uzakta Dünya Sağlık Örgütü'nden umutları yıkan açıklama: Normalleşme uzakta         
13:07
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada! Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada!         
12:03
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi         
12:00
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor 24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor         
11:49
Hayatını kaybeden spiker Emre Gönlüşen'in hastalığıyla ilgili sözleri gündem oldu Hayatını kaybeden spiker Emre Gönlüşen'in hastalığıyla ilgili sözleri gündem oldu         
11:25
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, "Atatürk'e beddua" iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma         
11:20
Yargıtay'ın emsal kararına göre 10 yıl geçen nafaka alacakları tahsil edilemeyecek Yargıtay'ın emsal kararına göre 10 yıl geçen nafaka alacakları tahsil edilemeyecek         
11:18
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor         
10:41
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı         
10:15
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir         
10:11
48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı 48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı         
09:39
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor         
08:58
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu         
08:51
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu         
08:23
Şarampole uçan kamyonetteki 3,5 milyon arı ormana kaçtı Şarampole uçan kamyonetteki 3,5 milyon arı ormana kaçtı         
01:37
Damat, sokak ortasında tartıştığı kayınpederini bıçaklayarak öldürdü Damat, sokak ortasında tartıştığı kayınpederini bıçaklayarak öldürdü         
01:11
Duman yüzünden birbirine giren iki ailenin tekmeli yumruklu kavgası kamerada Duman yüzünden birbirine giren iki ailenin tekmeli yumruklu kavgası kamerada         
00:54
Belarus'ta seçimlerin ardından meydanlar karıştı! Muhalifler sokaklara döküldü Belarus'ta seçimlerin ardından meydanlar karıştı! Muhalifler sokaklara döküldü         
00:29
Mısırlı muhalifler, Yunanistan ile Mısır'ın imzaladığı deniz yetki anlaşmasına karşı çıktı: Yok hükmünde Mısırlı muhalifler, Yunanistan ile Mısır'ın imzaladığı deniz yetki anlaşmasına karşı çıktı: Yok hükmünde         
00:11
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor         
00:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2020 21:29:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İş dünyası temsilcileri, işsizlik oranlarını değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei