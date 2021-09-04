İş dünyası üretim maliyetlerinin düşürülmesini istiyor

Enflasyondaki artış ile birlikte sanayide doğalgaza yapılan yüzde 15 zammın, sanayicinin yükünü daha da artırdığını belirten BARSİAD Başkanı Arif Demirören, fiyat istikrarı ve maliyet düşüşünün şart olduğunu dile getirdi.

Yıllık bazda yüzde 20'ye yaklaşarak beklentilerin ve yüzde 19 olan politika faizinin üzerine çıkan enflasyonla mücadelenin daha etkin yapılması gerektiğini belirten Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş Adamları Derneği (BARSİAD) Başkanı Arif Demirören, sanayi tarifesinde doğalgaza yapılan yüzde 15 zammın da üretim maliyetlerinde ciddi artış sebebi olduğuna dikkati çekti. Yüksek enflasyonun, üretim maliyetlerindeki artışla birlikte sanayicinin öngörülebilir yatırım ortamı bulamaması sorununu da beraberinde getirdiğini vurgulayan Demirören, "Enflasyonda yüksek seyir devam ediyor. Bu soruna reel çözümler bularak kalıcı adımlar atmalıyız. Fiyat istikrarını sağlamamız, üretici için hayati önem taşıyor. Eğer bu istikrar ortamı sağlanırsa ekonomik büyümemiz sürdürülebilir olup yatırım iştahı artacak, ürettikçe büyüyen Türkiye hedefimize hızlı adımlarla ilerleyeceğiz. Yapılacak yapısal reformlar ve hep birlikte göstereceğimiz çaba ile karşılaştığımız sorunları aşmamız mümkün olacaktır. Sıkı para politikası ile düşüreceğimiz enflasyona düşük faiz de eşlik ederse yatırım ve üretim açısından çok olumlu bir tabloyla karşılaşmamız kaçınılmaz olur" dedi.

'Doğalgaz zammı yükümüzü artırdı'

1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere sanayi tarifesinde doğalgaza yüzde 15 zam yapılmasının sanayici üzerindeki yükü artıran bir diğer unsur olduğunu da dile getiren Arif Demirören, "Uzun süredir üretici fiyat endeksinde artış sürerken sanayi ve elektrik üretim amaçlı doğalgaz tarifesine yapılan yüzde 15 zam, üreticinin yaşadığı zorluklara yenisini eklemiştir. İş dünyası olarak, artan maliyet yüküne karşın çalışmalarımızı sekteye uğratmadan sürdürüyoruz. Kalkınmanın anahtarı olan üretime ara vermemek için zorluklara göğüs geriyor, elimizi taşın altına koyuyoruz. Bizler bu yolda emin adımlarla ilerlerken karar vericilerin de desteklerini görmek motivasyonumuzu artıracaktır. Bu yüzden alınacak kararların her iki taraf için de düşünülerek sonuca ulaştırılması ve 'Üreten Türkiye' hedefine yaklaşırken işleri kolaylaştıracaktır inancındayız" diye konuştu. - BURSA