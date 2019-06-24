İş dünyası yatırım için ‘finansal ortamda güven’ bekliyor
10 dakika önce
Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu finansal kriz ortamının yatırımcıyı tedirgin ettiğini ileri süren BOSİAD Başkanı Rasim Çağan, "Yatırımcı geleceği görüp, ekonomiye ve kanunlara güvenmek ister. Türkiye'de güvensizlikten bahsedebiliriz. Şu an güven ortamının iyileşmesi lazım" dedi.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:08
'nin bugün içinde bulunduğu finansal kriz ortamının yatırımcıyı tedirgin ettiğini ileri süren BOSİAD Başkanı Rasim Çağan, "Yatırımcı geleceği görüp, ekonomiye ve kanunlara güvenmek ister. Türkiye'de güvensizlikten bahsedebiliriz. Şu an güven ortamının iyileşmesi lazım" dedi.
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