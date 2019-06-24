Son Dakika Haberleri: İş dünyası yatırım için ‘finansal ortamda güven’ bekliyor
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İş dünyası yatırım için ‘finansal ortamda güven’ bekliyor

10 dakika önce

Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu finansal kriz ortamının yatırımcıyı tedirgin ettiğini ileri süren BOSİAD Başkanı Rasim Çağan, "Yatırımcı geleceği görüp, ekonomiye ve kanunlara güvenmek ister. Türkiye'de güvensizlikten bahsedebiliriz. Şu an güven ortamının iyileşmesi lazım" dedi.

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Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu finansal kriz ortamının yatırımcıyı tedirgin ettiğini ileri süren BOSİAD Başkanı Rasim Çağan, "Yatırımcı geleceği görüp, ekonomiye ve kanunlara güvenmek ister. Türkiye'de güvensizlikten bahsedebiliriz. Şu an güven ortamının iyileşmesi lazım" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:08 
Türkiye, Ekonomi
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