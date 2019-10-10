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İş dünyası yaza veda partisinde buluştu

56 dakika önce

Kentin iş dünyasını bir araya getiren yaza veda partisi, yoğun çalışma temposunda iş adamlarına mola verdirdi.

İş dünyası yaza veda partisinde buluştu, System.String[]

Kentin iş dünyasını bir araya getiren yaza veda partisi, yoğun çalışma temposunda iş adamlarına mola verdirdi. Davete, Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanı Ali Bahar ve Bölge Müdürü İlhan Metin ile OSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kasapoğlu'da eşlik etti.


Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) bulunan fabrikanın teşhir ürünlerinin sergilendiği bahçesinde gerçekleştirilen kokteyl ile iş dünyasının tanınmış simalarıyla birlikte yaza veda etti. Ev sahipliğini Fipol A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Barış Pakiş'in yaptığı davette konuklara aynı zamanda alanda teşhir edilen ürünler hakkında da bilgiler verildi.


Ülke ekonomisine katkı


Fabrika Müdürü Alper Yılmaz, "Firmanın 2004 yılında Antalya'da kurulduğunu belirterek " Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde kendine ait 52 bin metrekare alanda, 10 bin metrekaresi kapalı üretim alanı ve yönetim binalarından oluşan birinci kısmıyla, üretim faaliyetlerine 2007 yılında başladık. Yatırımlarımızı 2023 yılına kadar tamamlayarak, 34 bin metrekare kapalı üretim alanıyla, Avrupa'nın en büyük fiberglass üretim merkezlerinden biri olmayı hedeflemekteyiz. İhracat hedefimiz de ülkemiz ekonomisine büyük katkılar sağlamaktadır" dedi.


Yurtdışı pazar payı artıyor


Yılmaz ayrıca, grup firmalarının kompozit sektöründeki bilgi birikimleri ve tecrübeleriyle, havuz, tekne ve filtre üretimini hedeflediğini ifade ederek, "Yeni üretim teknikleri ve alışılmışın dışında modern üretim hattı dizaynı ile sektöre farklı bir bakış açısı getirmeyi planladık. Hand Lay Up, Spray Up, RTM, Vakum İnfüzyon ve Pultrizyon üretim teknolojilerini kullanarak da, 2007 yılında bu konudaki ilk projemizi hayata geçirdik. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İspanya, Yunanistan ve İsrail'e ihraç ettiğimiz fiberglass havuz, akvaryum ve diğer ürünler ile yurtdışı pazarındaki payımızı her geçen gün arttırmaktayız" diye konuştu. - ANTALYA

Organize Sanayi Bölgesi, Ali Bahar, Antalya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:38 Kaynak: İHA
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