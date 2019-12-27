İş dünyası yerli otomobile talip olmaya başladı - Son Dakika
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İş dünyası yerli otomobile talip olmaya başladı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtımı gerçekleştirilen Türkiye'nin yerli otomobiline iş dünyasındanda talipler çıkmaya başladı.

İş dünyası yerli otomobile talip olmaya başladı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtımı gerçekleştirilen Türkiye'nin yerli otomobiline iş dünyasındanda talipler çıkmaya başladı. Çebi Grup Ceo'su Yasin Hamzaçebi 61 ve 67. Otomobili almaya talip olduğunu açıkladı.


Türkiye'nin yerli ve milli otomobili bugün Gebze'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla tanıtıldı. İlk siparişini Erdoğan'ın verdiği yerli otomobilin üretilecek olan 61'inci ve 67'inci sıradaki otomobillere Çebi Grup 'da talip olduğunu belirtti. Çebi Grup Ceo'su Yasin Hamzaçebi, Türkiye'nin tarihi bir güne şahitlik ettiğini belirtti. Çebi, yerli ve milli ürünlerle dünyada markalaşmanın önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Dünya Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi sahnesinde söz sahibi olmak istiyorsak yerli ve milli ürünler üretmeliyiz ve tercih etmeliyiz. Ekonominin lokomotiflerinden biri olan otomotiv sanayisinde dışa bağımlığı yok etme anlamında ilk adımın atıldığı bu önemli gün ülkemiz adına bir dönüm noktasıdır. Çebi Grup olarak dün ve bugün yerli ve milli kaynaklarla üretilen her ürüne destek verdiğimiz gibi yarın da desteğimizi devam ettireceğiz. Yerli ve milli imkanlarla dev projelere imza atılan ülkemizde yerli otomobil bunlardan sadece biri. Bu noktada yerli otomobilin ilk talipleri arasında Çebi Grup olarak biz de varız." - ZONGULDAK

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 08:57 Kaynak: İHA
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