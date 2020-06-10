İş dünyasına kadınların katılması için uluslararası komisyon kuruldu - Son Dakika

İş dünyasına kadınların katılması için uluslararası komisyon kuruldu

SANKON, uluslararası toplumda kadınların iş hayatına ve ekonomiye katılımlarını ilişkin çalışmalar yapılması için Uluslararası İş Kadınları Komisyonu kurulduğunu duyurdu.

İş dünyasına kadınların katılması için uluslararası komisyon kuruldu, System.String[]

SANKON, uluslararası toplumda kadınların iş hayatına ve ekonomiye katılımlarını ilişkin çalışmalar yapılması için Uluslararası İş Kadınları Komisyonu kurulduğunu duyurdu. Komisyon başkanlığına ise yönetim kurulu kararıyla Fildişi Sahili Cumhuriyeti eski kadın haklarından sorumlu devlet bakanı Euphrasie Kovassi YAO getirildi.


Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkan Yardımcısı Şammaz Ateş, yazılı bir açıklama yaparak Uluslararası İş Kadınları Komisyonu kurulduğunu duyurdu. Genel Başkan Yardımcısı Ateş'in yapmış olduğu yazılı açıklamada kadınların iş hayatında ve ekonomiye katılımlarına ilişkin çalışmalar yapılacağını amaçladığını belirtti. Toplam 250 üyeden oluşacağını belirten Ateş, "SANKON bünyesinde uluslararası iş kadınları komisyonu kurulduğunu ve komisyon üyelerinin dünya devletlerinin tamamından gelen iş kadınları temsilcilerden oluşacağını ve tamamen uluslararası toplumda kadınların iş hayatına ve ekonomiye katılımları ile ilgili çalışmalar yapacak. Komisyon üyelerinin dünya devletlerinin tamamından gelen iş kadınları temsilcilerden oluşacağını ve tamamen uluslararası toplumda kadınların iş hayatına ve ekonomiye katılımları ile ilgili çalışmalar yapacak. Uluslararası İş Kadınları Komisyonu toplam üye sayısının 250 kişiden oluşacak. Komisyon başkanlığına SANKON yönetim kurulu kararıyla Fildişi Sahili Cumhuriyeti eski kadın haklarından sorumlu devlet bakanlığı yapan ve bütün Afrika kıt'asında kadın girişimcilerle ilgili çalışmalarıyla tanınan Euphrasie Kovassi YAO getirilmiştir" dedi. - İSTANBUL

Fildişi Sahili, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 01:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İş dünyasına kadınların katılması için uluslararası komisyon kuruldu - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi İstihdam Kalkanı Paketi ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstünün işsizlik sorununa çözüm geliyor İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak Bazı bankalar kredi faizlerini düşürmemekte ısrar ediyor! 200 bin liralık kredide 150 bin liralık maliyet farkı var Turizmcilerin gözü kulağı bu haberde! Avrupalılar yasak kalkar kalkmaz Türkiye'yi tercih etti Son Dakika: THY'nin yurt dışı uçuşları yarın başlıyor Kamu işçisine her yıl ödenen ilave tediyelerin üçüncü taksidinin bayram öncesinde yatırılması bekleniyor Kaz Dağları'nın altın mantarı köylünün gelir kapısı oldu Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak Aselsan, yerli solunum cihazlarının üretimi için 31 milyon dolarlık sözleşme imzaladı Zara'nın sahibi İnditex, tarihinde ilk kez zarar etti Son Dakika: Şirketler ticaret sicili belgesi başvurularını ve harç bedellerini elektronik ortamda yapabilecek
Fenerbahçe ile Mauricio Isla'nın yolları ayrıldı Fenerbahçe ile Mauricio Isla'nın yolları ayrıldı         
20:01
Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit edildi         
19:56
Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı         
19:39
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Uyarıya rağmen usulüne uygun maske takmayanlara ceza verilsin Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Uyarıya rağmen usulüne uygun maske takmayanlara ceza verilsin         
19:35
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kısıtlamanın bitmesi tehlikenin geçtiği anlamına gelmez Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kısıtlamanın bitmesi tehlikenin geçtiği anlamına gelmez         
19:12
Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu         
18:53
Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur         
18:51
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor         
18:39
Nişan töreninde 6 kişi koronavirüse yakalandı, köy karantina altına alındı Nişan töreninde 6 kişi koronavirüse yakalandı, köy karantina altına alındı         
18:35
Asansör yapılan Cennet Mağarası'yla ilgili eleştirilere belediyeden yanıt geldi Asansör yapılan Cennet Mağarası'yla ilgili eleştirilere belediyeden yanıt geldi         
18:34
İtalya Kupası'nda yarı final ve finalde uzatmalar kaldırıldı İtalya Kupası'nda yarı final ve finalde uzatmalar kaldırıldı         
18:33
2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak 2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak         
18:30
Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi         
18:14
Eymen'in ölümüne neden olan hemşirenin, trafik kurallarını hiçe sayan görüntüleri tepki çekti Eymen'in ölümüne neden olan hemşirenin, trafik kurallarını hiçe sayan görüntüleri tepki çekti         
18:01
BM yaptırımlarını delen Kim Jong-Un, kum ihraç ederek milyonlarca dolar kazanıyor BM yaptırımlarını delen Kim Jong-Un, kum ihraç ederek milyonlarca dolar kazanıyor         
17:55
Ağabey, uyuşturucu krizi geçiren kardeşini göğsünden vurdu Ağabey, uyuşturucu krizi geçiren kardeşini göğsünden vurdu         
17:53
Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor         
17:51
Mısır'da gelinle damat, koronavirüsten korunmak için düğün törenine dozerle katıldı Mısır'da gelinle damat, koronavirüsten korunmak için düğün törenine dozerle katıldı         
17:37
Ford ve Volkswagen iş birliği anlaşması imzaladı Ford ve Volkswagen iş birliği anlaşması imzaladı         
17:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile Libya ve Suriye'yi görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile Libya ve Suriye'yi görüştü         
17:35
Fenerbahçeli yönetici Baki'den çarpıcı itiraf: Son iki yılda hatalar yapıldı Fenerbahçeli yönetici Baki'den çarpıcı itiraf: Son iki yılda hatalar yapıldı         
17:26
Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi         
17:17
Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, Altın Ayakkabı'yı kazanmak istiyor Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, Altın Ayakkabı'yı kazanmak istiyor         
17:09
1 Temmuz'da tekrar açılacak düğün salonlarında yeni kurallar belli oldu 1 Temmuz'da tekrar açılacak düğün salonlarında yeni kurallar belli oldu         
17:05
Sağlık çalışanı hasta yakınları tarafından darp edildi! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı Sağlık çalışanı hasta yakınları tarafından darp edildi! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı         
17:03
Cenazeye katılan iki kişinin korona testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri çalışma başlattı Cenazeye katılan iki kişinin korona testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri çalışma başlattı         
17:01
Demet Akalın'ın hayatını kaybeden Caner Çalışır için paylaştığı veda mesajı herkesi duygulandırdı Demet Akalın'ın hayatını kaybeden Caner Çalışır için paylaştığı veda mesajı herkesi duygulandırdı         
17:00
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak         
16:58
Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü         
16:50
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler plajlara akın etti Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler plajlara akın etti         
16:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2020 20:15:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İş dünyasına kadınların katılması için uluslararası komisyon kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]