İş dünyasına yeni imza platformu

E-Güven, elektronik imza altyapısı ile imza süreçlerini kolaylaştırmak için yeni nesil LetSign platformunu hayata geçirdi.

E-Güven'den yapılan açıklamaya göre, elektronik ve mobil imza altyapısı ile imza süreçlerini dijitale taşıyan yeni nesil LetSign platformu, istenildiği zaman istenilen yerden imza atılmasını sağlıyor.

İşler dijital ortamlara taşınırken imza süreçleri de kağıt ortamdan elektronik ortamlara aktarılıyor. E-Güven, elektronik imza altyapısı ile imza süreçlerini kolaylaştırmak için yeni nesil, kullanımı kolay LetSign platformu ile işletmelerin ve bireylerin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. LetSign, Word, Excel ve PDF dokümanlarını elektronik ortamda imzalamayı mümkün kılıyor.

LetSign, karşılıklı imza veya onay gerektiren dokümanların tek bir platform üzerinden paylaşılmasını, dağıtılmasını, hedef sistemlere aktarımını sağlıyor.

Kullanıcılar, elektronik veya mobil imza ile imza atabiliyor, dokümanlar üzerinde karşılıklı yorum yapabiliyor. İmzası talep edilen kişinin LetSign paketi kullanması zorunlu değil.

İmza atabilmek için dokümanın bilgisayara indirilmesi ve başka bir imzalama aracına sahip olması da gerekmiyor.

Uygulama, anlaşmaların, sözleşmelerin doğrudan ve elektronik ortamda imzalanmasını sağlıyor. Ayrıca anlaşmaların oluşturulma, müzakere edilme, gözden geçirilme ve onaylanma süreçlerinin daha hızlı ve kolay gerçekleştirilmesine olanak sunuyor.