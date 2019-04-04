Son Dakika Haberleri: İş Dünyasına Yönelik Yeni Kahve Konsepti

İş Dünyasına Yönelik Yeni Kahve Konsepti

1 saat önce

İş dünyasında hız ve zamanın giderek öneminin arttığı şu günlerde iş adamı Gökhan Kışla, kahve sektörüne farklı bir soluk getirmek amacıyla yeni bir kahve markasını hayata geçirdi.

İş Dünyasına Yönelik Yeni Kahve Konsepti, System.String[]
İş dünyasında hız ve zamanın giderek öneminin arttığı şu günlerde iş adamı Gökhan Kışla, kahve sektörüne farklı bir soluk getirmek amacıyla yeni bir kahve markasını hayata geçirdi.

İş yaşamının dinamizmine yönelik yeni bir cafe konsepti oluşturduklarını söyleyen iş adamı Gökhan Kışla, hızlı ve kaliteli servise özel önem verdiklerini söyledi.

İzmir'in gıda sektöründe önemli bir potansiyele sahip olduğunu da dile getiren Kışla, Ankara'da yaşarken İzmir'deki fırsatları değerlendirmek için yatırım kararı aldığını kaydetti.

Location Cafe & More Kurucusu Gökhan Kışla, "İş dünyasında hız ve zamanın çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Hızlı bir şehir hayatında zamanla yarışırken iyi kahveden ödün vermek istemeyenler için bir mekan oluşturmak istedik. Bu nedenle hızlı ve kaliteli servis önceliğimiz oldu. Personelimize özellikle doğru iletişim ve kaliteli servis konusunda eğitimler veriyoruz. Bayraklı Tower'da hizmete başlayan ilk şubenin ardından Ankara'da merkezi bir konumda yer alan benzinliğimizin içinde yeni bir şube açacağız. İzmir'de de özellikle AVM ve rezidanslarda müşterilerle buluşmayı hedefliyoruz" dedi.

Kentte giderek artan plaza ve rezidans kültürüne paralel olarak İzmir'de özellikle gıda sektöründe gözlemlediği bir açığı kapatmak için bu yatırımı gerçekleştirdiğine dikkat çeken Gökhan Kışla, sektörde kalıcı olmak istediklerini ve farklı lezzetleri mönüye eklemek için çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

"Emin adımlarla büyüyeceğiz"

Sektörde iz bırakarak çevrelerini de aydınlatmak istediklerini vurgulayan Kışla, bunu başarmanın yolunun doğru ekip kurmak, sermayeyi iyi yönetmek ve gelişen Türkiye'nin koşullarına ayak uydurabilmekten geçtiğini vurguladı.

Kışla, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir markayı büyütmenin nasıl olacağı üzerinde çalışıyoruz. Öncelikle kendi kuracağımız şubelerle büyümek ve bu konsepti yaygınlaştırmak istiyoruz. Daha sonraki süreçte franchise verebiliriz. Bizim önceliğimiz kendi ruhu ve özelliği olan, yaşayan bir cafe açmaktı. Bunu da başardığımıza inanıyorum. Yeni şubelerimizde de aynı konsepti ve çizgiyi uygulayacağız. Türkiye'nin hangi kentinde olursa olsun Location kalite standardının aynı olması bizim için çok büyük önem taşıyor. Müşterilerimizden gelen geri bildirimler de bizim için çok değerli. Ürünler konusunda onların isteklerine göre bir talep havuzu da oluşturduk. Yüzde yüz yerli bir firma olarak yeni istihdam yaratmak ve hem kentimize hem ülkemize katma değer sağlamak amacındayız."

Konuklara, dünya kahvelerinin yanı sıra; sağlıklı atıştırmalıklar da sunduklarını kaydeden Kışla, günlük olarak hazırlanan 6 çeşit salata ve 7 çeşit sandviçin beğenildiğini söyledi.

Ürün çeşitleri hakkında bilgi veren Gökhan Kışla, şöyle devam etti:

"Burada tüm ürünler günlük olarak hazırlanıyor. Sabah 6'da kendi ekmeğimizi yapıyoruz. Bünyemizde bir gıda mühendisi de çalışıyor. Hijyen ve kalite bizim için ön planda. İnsanlara 'Zamanla yarışırken, sağlığın ve lezzetin doğru konumundasınız' mesajını vermek istiyoruz. Location'da 11 çeşit dünya kahvesi ile birlikte Mordoğan'ın dağlarından özel olarak toplanan otlar ve bitkilerden hazırlanan doğal çay mönüsü de sunuyoruz. Bu çaylar özel olarak harmanlanıp tamamen organik olarak konuklara sunuluyor." - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:48 Kaynak: İHA

Ankara, İzmir, Ekonomi
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