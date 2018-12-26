Son Dakika Haberleri: “İş dünyasında başarının sırrı sosyal medyayı doğru kullanmak”

“İş dünyasında başarının sırrı sosyal medyayı doğru kullanmak”

21 dakika önce

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Maliye Topluluğu ve İktisat Topluluğu'nun ortaklaşa düzenlediği '21. Yüzyılda Girişim Zirvesi'nde iş dünyası temsilcileri gençlerle bir araya geldi.

“İş dünyasında başarının sırrı sosyal medyayı doğru kullanmak”, System.String[]
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Maliye Topluluğu ve İktisat Topluluğu'nun ortaklaşa düzenlediği '21. Yüzyılda Girişim Zirvesi'nde iş dünyası temsilcileri gençlerle bir araya geldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:23 

Ekonomi
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