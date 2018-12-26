“İş dünyasında başarının sırrı sosyal medyayı doğru kullanmak”
21 dakika önce
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Maliye Topluluğu ve İktisat Topluluğu'nun ortaklaşa düzenlediği '21. Yüzyılda Girişim Zirvesi'nde iş dünyası temsilcileri gençlerle bir araya geldi.
Bursa Uludağ Üniversitesi
(BUÜ) Maliye
Topluluğu ve İktisat Topluluğu'nun ortaklaşa düzenlediği '21. Yüzyılda Girişim Zirvesi'nde iş dünyası temsilcileri gençlerle bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:23
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