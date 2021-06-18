İzmir Valiliğinin koordinatörlüğündeki "İş Dünyasında Yaratıcı Kadınlar" projesinde protokol imzalandı

İzmir Valiliğinin koordinatörü olduğu "İş Dünyasında Yaratıcı Kadınlar" başlıklı proje kapsamında protokol imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, proje, Avrupa Komisyonunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde açılan "Erasmus+ KA2 Programı Yaratıcılık İçin Stratejik Ortaklıklar"' çağrısı kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla kabul edildi.

Projenin protokol imza töreni, İzmir Valiliğinde gerçekleştirildi.

İmza töreninde konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, kadınların iş dünyasındaki varlıklarını güçlendireceğine inandığı projenin tüm paydaşlar için hayırlı olmasını diledi.

Türkiye Ulusal Ajansı başta olmak üzere projeye katkı sunan, emek veren ve ilerlemesini sağlayacak tüm kişi ve kurumlara teşekkür eden Vali Köşger, projeden faydalanacaklara da başarı diledi.

Temel amacı; yaratıcı Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi stratejilerinin kullanılarak dezavantajlı gruplardaki kadınların iş gücü piyasalarına girişlerini desteklemek ve girişimcilik beceri ve yetkinliklerini geliştirmek olan proje, Türkiye'den İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Ege İş Kadınları Derneği ile İngiltere, Portekiz ve Romanya ortaklığında yürütülecek.