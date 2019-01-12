Son Dakika Haberleri: "İş dünyasında sürdürülebilirlik farkındalığı artmalı"

"İş dünyasında sürdürülebilirlik farkındalığı artmalı"

24 dakika önce

TSKB Genel Müdür Yardımcısı Yetkin Kesler, "Sürdürülebilir ekonomi, sadece ülke özelinde değil bölgesel ve küresel kalkınmanın da en önemli unsurlarından birini oluşturuyor.

TSKB Genel Müdür Yardımcısı Yetkin Kesler, "Sürdürülebilir ekonomi, sadece ülke özelinde değil bölgesel ve küresel kalkınmanın da en önemli unsurlarından birini oluşturuyor. Dolayısıyla iş dünyası ve toplumda sürdürülebilirlik alanındaki farkındalığın artırılması gerek" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:48 

Ekonomi, CEO, Türkiye Sinai Kalkınma Bankası, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Türkiye'nin En Büyük Sorunu Nedir" Sorusuna Türkiye'nin Yüzde 46'sı "Ekonomi" Cevabını Verdi Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Antrenörlük Zor ve Zaman Harcanan Bir İş

Anadolu Üniversite'nin Sosyal Psikoloji Ders Kitabında Yer Alan Sorular Tepki Çekti Florya'da Tren Hattındaki Kaza Anbean Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 14:12:42. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "İş dünyasında sürdürülebilirlik farkındalığı artmalı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]