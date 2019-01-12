"İş dünyasında sürdürülebilirlik farkındalığı artmalı"

TSKB Genel Müdür Yardımcısı Yetkin Kesler, "Sürdürülebilir ekonomi, sadece ülke özelinde değil bölgesel ve küresel kalkınmanın da en önemli unsurlarından birini oluşturuyor.

TSKB Genel Müdür Yardımcısı Yetkin Kesler, "Sürdürülebilir ekonomi, sadece ülke özelinde değil bölgesel ve küresel kalkınmanın da en önemli unsurlarından birini oluşturuyor. Dolayısıyla iş dünyası ve toplumda sürdürülebilirlik alanındaki farkındalığın artırılması gerek" dedi.

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