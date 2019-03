İş Dünyasından Aktaş'a Tam Destek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve cumhur ittifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş, Nilüfer ilçesinin Büyükşehir'in yatırımlarıyla hayat bulduğunu söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve cumhur ittifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş, Nilüfer ilçesinin Büyükşehir'in yatırımlarıyla hayat bulduğunu söyledi.



Başkan Adayı Alinur Aktaş, Bursa Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (BUSİAD) 'Belediye Başkan Adayları Buluşması'nın konuğu oldu. BUSİAD Evi'nde iş insanlarıyla bir araya gelen Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda geride kalan 17 aylık sürede yaptığı çalışmalarını anlatarak, Bursa'nın geleceğine yönelik oluşturulan 'Şehir Tasavvuru'nu anlattı.



Bursa'da gerçekleştirmeyi hedeflediği projelerini barkovizyon sunumuyla gözler önüne seren Başkan Aktaş, göreve geldiği andan itibaren, gece gündüz demeden yapılan değerlendirmelerin neticesinde kentin ihtiyaçlarını tespit ettiklerini ve en yoğun talebin ulaşım ile ilgili olduğunu söyledi. Adımlarını kısa, orta ve uzun vadede attıklarını anlatan Aktaş, ilk etapta, akıllı kavşaklar gibi acil ihtiyaçlara cevap veren uygulamalarla şehrin ulaşımına nefes aldırdıklarını anlattı.



Güçlü iktidarların olduğu ortamlarda belediye başkanlığı yapmanın, kaynak temini açısından daha rahat olduğunu belirten Başkan Aktaş, "Belediye sınırsız bütçesi olan bir kurum değildir. Evet şimdi rutin belediyecilik yok. Yap-işlet-devret'ler ve gelir ortaklığı yapıyorsunuz, arsa satıyorsunuz, imar uygulamaları yapıyorsunuz, belirli gelirler üretiyorsunuz kurum adına ama belediyenin de bir bütçesi, sınırı var. Benim devraldığım tabloda da belirli sıkıntıların olduğu bir gerçek. Seçimlere 17 ay kala göreve geldim, elimde sihirli değnek yoktu" diyerek, Bursa'daki değerlendirmelerde öncelikli konunun trafik ve ulaşım olarak tespit ettiğini söyledi.



Trafik ve ulaşımın tek başına oluşan bir unsur olmadığını, şehrin imar probleminin de bunu tetiklediğini ifade eden Başkan Aktaş, "İmar ve kentleşmeyle ilgili doğru adımlar atmazsanız, sanayiyle iç içe bir yapıyı geliştirirseniz, takdir edersiniz ki trafik problemi zaman içerisinde kaçınılmaz bir gerçek olur. Şehrin geldiği bir nokta var. 60'lı, 70'li, 80'li yıllardan fotoğraflara baktım, 80'li yıllara kadar bomboş bir ova, Nilüfer var.Burası sitelerle büyümüş, her site içinde yeşil alanını, sosyal tesisini, çocuk parkını, otoparkını yapmış, altyapıyı komple Büyükşehir Belediyesi yapmış. Ana arterler de komple Büyükşehir Belediyesi'nin Nilüfer, Büyükşehir Belediyesi'nin planlaması ve yatırımlarıyla hayat buldu" diyerek, Nilüfer'de altyapıdan,refüjlerdeki çiçeklere dek her alanda Büyükşehir Belediyesi'nin imzasının olduğunu hatırlattı, algı belediyeciliği yapıldığına işaret etti. Aktaş, şehirde nerede, ne sıkıntı olduğunu bilerek yol haritası oluşturduklarını da söyledi.



Bursa'da hedeflediği projelerden örnekler veren ve hafif raylı sistemde sinyalizasyon yatırımıyla BursaRay kalitesinin artacağına işaret eden Başkan Aktaş, "Raylı sistemde 54 km'lik hat, mevcut metro hattı 3 milyon nüfuslu bir şehirde raylı sistemle taşımayı 1 milyon civarı rakamlara çıkarmanız lazım, biz de 240 binlerle başladık ve bu rakam 287 binlere çıktı. Raylı sistemde sinyalizasyon optimizasyonu ile ilgili çalışıyoruz. İki vagon dizisinin arası 3.75 dakika, biz bunu 2 dakikaya düşürüyoruz. Gece 1 ile 5 arası çalışıyoruz ve otomatikman 460 bin kişi taşımaya başlayacağız. Bu işlem de 1,5 yıllık bir çalışma ve 2020 gibi bitecek. Aslında sistemi durdurup 5-6 ay çalışsak biz bunu bitiririz. CHP'li aday Sayın Bozbey diyor ki, "Biz komple bunu yeraltına alacağız". Bu ne teknik olarak mümkün, ne finansman olarak mümkün, ne fiziki olarak mümkün. Böyle bir şey mümkün değil. Sistemi durduramazsınız. Biz her gün 287 bin kişiyi taşıyoruz" diyerek mevcut sistemde yenilemeler yapılacağını kaydetti.



Ulaşım Master Planı hazırladıklarını anlatan Aktaş, geride kalan süreci iyi okuduklarını ve bu kısa vadede kentteki en acil ihtiyaçlara odaklandıklarını belirtti.



Bursa'ya turizm hedefi, 5 yılda 5 milyon turist



Şehrin sağlıklı büyümesi gerektiğini vurgulayan Başkan Aktaş, 2 yılda trafiği gündeminden çıkaran Bursa'ya doğru yürürken, 'Ulaşım'ın yanı sıra 'Kentleşme ve Çevre', 'Turizm', 'Sosyal Hayat ve Eğitim', 'Yerel Ekonomi' ve 'Kültür, Sanat, Spor' başlıklarında önemli projeleri olduğunu anlattı. Hanlar Bölgesi'ni özellikle önemsediğini anlatan Başkan Aktaş, insanı merkez alan, tarih, tabiat, ve kültür odaklı mimariyle gelişen Bursa'nın turizminde 5 yılda 5 milyon turist ağırlaması gerektiğini örnekledi.



Bursa'nın tanıtımı noktasında önemli çalışmalar yapıldığını ve nitelikli fuarlara katılım sağlandığını belirten Aktaş, Bursa'nın ulaşılabilirliğinin yanı sıra tanıtılabilirliğinin de önemli olduğunu belirterek, "Herkesin hayalinde bir Bursa var. Sosyal ilişkiler ve gönül belediyeciliği önemli. Bir şehri fiziki olarak değiştirirken sosyal olarak da değiştirmeli. Bursa, yoğun göç almış bir şehir. Şehri büyütmeliyiz ama ovayı bitirmeyelim Daha yaşanılabilir bir şehir için adımlar atacağız. Kaliteli bir altyapıyla, sağlıklı, fiziki ve sosyal dönüşümle, amacımız Bursa'da hoş bir sada bırakmaktır Amacımız, Bursa'nın tarihine kuvvetli bir not düşmektir. Şehri 7/ 24 yaşıyorsunuz ve rüyalarınıza giriyor. Bursa'ya çok güveniyorum. İyi anılmak isterim, tarih yazmak isterim. Bursa'nın çok iyi olmasını arzu ediyorum" ifadesiyle de kente duyduğu sevgiyi ifade etti.



Başkan Aktaş, BUSİAD'ın ardından Sheraton Otel'de de hemşehri dernekleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya geldi. Bursa'da göreve geldiği günden bu yana yaşadığı süreci anlatarak, şehrin geleceğine dair projelerini paylaşan Başkan Aktaş, yoğun ilgiyle karşılandı. Son 17 aydır Bursa'nın gece gündüz her anına şahit olduğunu anlatan Başkan Aktaş, şehre duyduğu sevgiyi, bizzat kendisinin kaleme aldığı 'Benim Bursa'm' şiiriyle anlattı. - BURSA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Pınar Altuğ'dan "Kocanın Gençliğini Yedin" Diyen Takipçisine Sert Tepki

Bu Kez Çalınan Ne Para Ne de Altın!

İntihar İçin Üst Geçide Çıktı, Yükseklik Korkusu Olduğu İçin Bayıldı

6 Büyükşehirde Yapılan Ankette Dikkat Çeken Sonuçlar