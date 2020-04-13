İş dünyasından BDDK'ya tam destek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İş dünyasından BDDK'ya tam destek - Son Dakika Ekonomi

İş dünyasından BDDK'ya tam destek

6 saat önce

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben'in bankalara ilettikleri talimatların uygulamasını yakından izleyeceklerini söylemesinin ardından BDDK'ya iş dünyasından destek geldi.

İş dünyasından BDDK'ya tam destek, System.String[]

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben'in bankalara ilettikleri talimatların uygulamasını yakından izleyeceklerini söylemesinin ardından BDDK'ya iş dünyasından destek geldi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman, BDDK'nın özel bankalara yaptığı uyarıyı haklı bulduğunu, kritik zamanlarda herkesin sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

Danışman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyada çok az zamanda yaşanan bir dramla karşı karşıya olduğumuz su götürmez bir gerçekliktir. Küresel anlamda bu kadar büyük ekonomik darbe oluşturacak başka bir kriz söz konusu olmamıştır. 1929 buhranı dahi bu kara geniş zemine yayılan bir etki oluşturmamıştı. Kayıpları artık, sektörler, ülkeler veya bütçeler bazında konuşmuyoruz. Kayıpları gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) bazında konuşuyoruz. Bu durumun herkes tarafında iyi anlaşılması gerekir. Eğer bütün birimleri, bütün bireyler ve bütün kurumlar daha doğru bir paylaşım düşüncesiyle taşına altına elini koyarsa stres, daha kolay atlatacağımız ve sonrasında daha tutarlı bir dengeye erişeceğimiz kesindir.

Bazı kurumlar şimdiki şartları fırsat olarak değerlendirip istismar edelerse bunun hiç şüphesiz koronavirüs (Kovid-19) sonrası için bir bedel üreteceğinin beklenmesi gerekir. Maalesef özel bankaların bu konuda son derece çekimser davrandıkları ve normal zamanlarda yapılan davranışları sergilemeye devam ettikleri üzüntüyle görülmektedir. Kamunun verdiği imkanları dahi komisyon alarak müşteriye aktarmaya devam etmektedirler. Bu kabul edilemez. Tam bu noktada BDDK'nın Tüm bankalarımızı müşteri odaklı davranmaya, kredi kanallarını açık tutmaya, kurumumuz ve sektör birlikleri tarafından alınan kararlara uymaya davet ediyoruz. şeklindeki açıklamasını önemli buluyor ve bu dikkate tüm özel bankaları davet ediyoruz. Zira bu yol birlikte yürümemiz gereken bir yoldur. Zor zamanda yardımlaşmaz isek kolay zamanda birlikte yürümemizin bir anlamı kalmayacaktır."

Danışman, kritik zamanlarda herkesin sorumluluk alması gerektiğini bankalar da müşterilerin yanında olduklarını göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

"Özel bankalar taşın altına elini koymuyor"

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın da koronavirüsün dünya ekonomilerinde olduğu gibi Türk ekonomisi üzerinde de birçok sektörde olumsuz yansımaları olduğunu dile getirdi.

Aydın, "Bu süreçte önce insan denilerek hükümetimiz, iş dünyası ve milletimiz sıkıntıyı birlikte göğüslemek adına çeşitli önlemler almışlardır. Bu önlemlerin yanı sıra mevcut çarkların dönmesi, dönemeyen çarkların da desteklenerek hanelere AŞ girmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Hükümetin, ekonomik mücadele kapsamında birçok paketi açıklarken, Türkiye'nin finans kurumlarına da bazı sorumluluklar yüklediğini dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

"Ne var ki, bugün geldiğimiz bu süreçte 250 milyar liralık kapasiteli Kredi Garanti Fonu (KGF) ile devletimiz kredilerde garantör olduğunu belirtmesine rağmen, özel bankaların taşın altına elini koymadıklarını gözlemlemekteyiz. Kredi çekme, kredi öteleme, yeniden yapılandırma gibi taleplere karşılık ciddi faiz oranları, limit yok gerekçesi ve talep edilen evrak yükü ile işçisine sahip çıkmaya çalışan işverenlere olumsuz dönüşler yapılmaktadır. Unutmamız gerekir, şu an dünya genelinde bir mücadelenin içerisinde yer almaktayız.Türkiye'de sürecin başından bu yana doğru adımlarla bu mücadeleden en az zararla çıkmaya çalışmaktadır. Tüm dünyayı etkileyen bu kriz elbette kaçınılmaz olarak ülkemizi de etkileyecektir.

Eğer bizler el ele verir, milli bir dayanışmayı sergileyebilirsek bu süreçten az bir hasarla güzel günlere birlikte çıkabiliriz. Özel bankaların konunun hassasiyetini çok iyi anlamaları ve mümkün olduğunca iş dünyasının yanında yer alması gerekmektedir. Virüs krizinden önceki uygulamalarını bu kriz safhasında dayatmaları konunun hassasiyetini anlamadıklarını açıkça ortaya koymakta ve bu tutumları ekonomik anlamda başlatılan milli dayanışmanın ruhuna asla ve asla uymamaktadır. Buradan özel bankacılık sektörüne seslenerek kendilerini milli dayanışma ruhuna uymaya ve ülke olarak topyekün başlatılan bu mücadelenin bir miğferi olmaya davet ediyorum. Ayrıca BDDK Başkanımızın Mehmet Ali Akben'in açıklamış olduğu finansal istikrara destek çağrısına da özel bankaların uymasını bekliyoruz. Unutmayalım ki, gün dayanışma günü, gün birlik günü."

mehmet ali akben, Danışman, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 02:46 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Miras için sevgilisi ile iş birliği yapan kadın, babasını zehirli gözleme ile öldürdü
BDDK'dan bankalara "kredi kanallarını açık tut" çağrısı Karantinadaki işçiden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a videolu teşekkür: Allah razı olsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bankalara tepki: Bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyor
Beyoğlu'nda 4 noktaya giriş çıkışlar 14 gün süreyle sınırlandırılıyor Beyoğlu'nda 4 noktaya giriş çıkışlar 14 gün süreyle sınırlandırılıyor         
21:11
Koronavirüsü yenen Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, hastaneden taburcu oldu Koronavirüsü yenen Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, hastaneden taburcu oldu         
21:09
Fitness modeli Amanda Lee, paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor Fitness modeli Amanda Lee, paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor         
20:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bankalara tepki: Bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bankalara tepki: Bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyor         
20:51
Aleyna Tilki ile Kadir Güneş aşkını karantina bitirdi Aleyna Tilki ile Kadir Güneş aşkını karantina bitirdi         
20:48
Ataşehir Belediye Meclisi Üyesi Uğurcan Demir, 27 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti Ataşehir Belediye Meclisi Üyesi Uğurcan Demir, 27 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti         
20:29
Etiyopya'da çekirge istilası nedeniyle 1 milyon kişi açlıkla karşı karşıya Etiyopya'da çekirge istilası nedeniyle 1 milyon kişi açlıkla karşı karşıya         
20:02
Galatasaray, Balotelli'nin menajeri Mino Raiola ile görüşüyor Galatasaray, Balotelli'nin menajeri Mino Raiola ile görüşüyor         
19:48
Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü         
19:40
Bingöl'de koronavirüsle doğan bebek hastalığı yendi Bingöl'de koronavirüsle doğan bebek hastalığı yendi         
19:36
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1296'ya yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1296'ya yükseldi         
19:20
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 566 artarak 20 bini aştı Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 566 artarak 20 bini aştı         
19:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme: Gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme: Gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum         
18:55
Manchester United, Harry Kane için 230 milyon euroyu gözden çıkardı Manchester United, Harry Kane için 230 milyon euroyu gözden çıkardı         
18:49
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokağa çıkma bu hafta sonu da devam edecek Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokağa çıkma bu hafta sonu da devam edecek         
18:38
Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi         
18:24
Çin'de koronavirüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi Çin'de koronavirüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi         
18:12
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Cuma günü marketlerde yaşanan kalabalığın etkilerini bir hafta sonra görürüz Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Cuma günü marketlerde yaşanan kalabalığın etkilerini bir hafta sonra görürüz         
18:03
Mbaye Diagne'den transfer itirafı: Çin'e transfer olacaktım koronavirüs nedeniyle olmadı Mbaye Diagne'den transfer itirafı: Çin'e transfer olacaktım koronavirüs nedeniyle olmadı         
17:44
New York Times: İsrail, koronavirüs salgınına karşı Mossad ajanlarını devreye soktu New York Times: İsrail, koronavirüs salgınına karşı Mossad ajanlarını devreye soktu         
17:35
Dünya Sağlık Örgütü'nün karşı çıkmasına rağmen 4 Avrupa ülkesi koronavirüs yasaklarını kaldırıyor Dünya Sağlık Örgütü'nün karşı çıkmasına rağmen 4 Avrupa ülkesi koronavirüs yasaklarını kaldırıyor         
17:32
Altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi Altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi         
17:18
ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 2225 kişi hayatını kaybetti ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 2225 kişi hayatını kaybetti         
17:11
Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi         
17:10
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek         
17:10
İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti         
17:04
80'den fazla kadına cinsel saldırıda bulunan ünlü yapımcı Harvey Weinstein koronavirüsü yendi 80'den fazla kadına cinsel saldırıda bulunan ünlü yapımcı Harvey Weinstein koronavirüsü yendi         
16:52
Çin'de uzmanlardan yeni araştırma: Koronavirüsün yayılımı ile hava sıcaklığı arasında bir ilişki yok Çin'de uzmanlardan yeni araştırma: Koronavirüsün yayılımı ile hava sıcaklığı arasında bir ilişki yok         
16:49
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın son koronavirüs testi negatif çıktı İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın son koronavirüs testi negatif çıktı         
16:25
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını polis aracı üzerinde çıplak şekilde protesto etti Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını polis aracı üzerinde çıplak şekilde protesto etti         
16:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2020 21:12:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İş dünyasından BDDK'ya tam destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]