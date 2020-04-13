İş dünyasından BDDK'ya tam destek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben'in bankalara ilettikleri talimatların uygulamasını yakından izleyeceklerini söylemesinin ardından BDDK'ya iş dünyasından destek geldi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman, BDDK'nın özel bankalara yaptığı uyarıyı haklı bulduğunu, kritik zamanlarda herkesin sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

Danışman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyada çok az zamanda yaşanan bir dramla karşı karşıya olduğumuz su götürmez bir gerçekliktir. Küresel anlamda bu kadar büyük ekonomik darbe oluşturacak başka bir kriz söz konusu olmamıştır. 1929 buhranı dahi bu kara geniş zemine yayılan bir etki oluşturmamıştı. Kayıpları artık, sektörler, ülkeler veya bütçeler bazında konuşmuyoruz. Kayıpları gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) bazında konuşuyoruz. Bu durumun herkes tarafında iyi anlaşılması gerekir. Eğer bütün birimleri, bütün bireyler ve bütün kurumlar daha doğru bir paylaşım düşüncesiyle taşına altına elini koyarsa stres, daha kolay atlatacağımız ve sonrasında daha tutarlı bir dengeye erişeceğimiz kesindir.

Bazı kurumlar şimdiki şartları fırsat olarak değerlendirip istismar edelerse bunun hiç şüphesiz koronavirüs (Kovid-19) sonrası için bir bedel üreteceğinin beklenmesi gerekir. Maalesef özel bankaların bu konuda son derece çekimser davrandıkları ve normal zamanlarda yapılan davranışları sergilemeye devam ettikleri üzüntüyle görülmektedir. Kamunun verdiği imkanları dahi komisyon alarak müşteriye aktarmaya devam etmektedirler. Bu kabul edilemez. Tam bu noktada BDDK'nın Tüm bankalarımızı müşteri odaklı davranmaya, kredi kanallarını açık tutmaya, kurumumuz ve sektör birlikleri tarafından alınan kararlara uymaya davet ediyoruz. şeklindeki açıklamasını önemli buluyor ve bu dikkate tüm özel bankaları davet ediyoruz. Zira bu yol birlikte yürümemiz gereken bir yoldur. Zor zamanda yardımlaşmaz isek kolay zamanda birlikte yürümemizin bir anlamı kalmayacaktır."

Danışman, kritik zamanlarda herkesin sorumluluk alması gerektiğini bankalar da müşterilerin yanında olduklarını göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

"Özel bankalar taşın altına elini koymuyor"

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın da koronavirüsün dünya ekonomilerinde olduğu gibi Türk ekonomisi üzerinde de birçok sektörde olumsuz yansımaları olduğunu dile getirdi.

Aydın, "Bu süreçte önce insan denilerek hükümetimiz, iş dünyası ve milletimiz sıkıntıyı birlikte göğüslemek adına çeşitli önlemler almışlardır. Bu önlemlerin yanı sıra mevcut çarkların dönmesi, dönemeyen çarkların da desteklenerek hanelere AŞ girmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Hükümetin, ekonomik mücadele kapsamında birçok paketi açıklarken, Türkiye'nin finans kurumlarına da bazı sorumluluklar yüklediğini dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

"Ne var ki, bugün geldiğimiz bu süreçte 250 milyar liralık kapasiteli Kredi Garanti Fonu (KGF) ile devletimiz kredilerde garantör olduğunu belirtmesine rağmen, özel bankaların taşın altına elini koymadıklarını gözlemlemekteyiz. Kredi çekme, kredi öteleme, yeniden yapılandırma gibi taleplere karşılık ciddi faiz oranları, limit yok gerekçesi ve talep edilen evrak yükü ile işçisine sahip çıkmaya çalışan işverenlere olumsuz dönüşler yapılmaktadır. Unutmamız gerekir, şu an dünya genelinde bir mücadelenin içerisinde yer almaktayız.Türkiye'de sürecin başından bu yana doğru adımlarla bu mücadeleden en az zararla çıkmaya çalışmaktadır. Tüm dünyayı etkileyen bu kriz elbette kaçınılmaz olarak ülkemizi de etkileyecektir.

Eğer bizler el ele verir, milli bir dayanışmayı sergileyebilirsek bu süreçten az bir hasarla güzel günlere birlikte çıkabiliriz. Özel bankaların konunun hassasiyetini çok iyi anlamaları ve mümkün olduğunca iş dünyasının yanında yer alması gerekmektedir. Virüs krizinden önceki uygulamalarını bu kriz safhasında dayatmaları konunun hassasiyetini anlamadıklarını açıkça ortaya koymakta ve bu tutumları ekonomik anlamda başlatılan milli dayanışmanın ruhuna asla ve asla uymamaktadır. Buradan özel bankacılık sektörüne seslenerek kendilerini milli dayanışma ruhuna uymaya ve ülke olarak topyekün başlatılan bu mücadelenin bir miğferi olmaya davet ediyorum. Ayrıca BDDK Başkanımızın Mehmet Ali Akben'in açıklamış olduğu finansal istikrara destek çağrısına da özel bankaların uymasını bekliyoruz. Unutmayalım ki, gün dayanışma günü, gün birlik günü."