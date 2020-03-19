İş dünyasından "Ekonomik İstikrar Kalkanı"na destek - Son Dakika
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İş dünyasından "Ekonomik İstikrar Kalkanı"na destek

18 dakika önce

Kayseri'deki iş dünyası temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 milyar liralık desteğin yer aldığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

İş dünyasından

Kayseri'deki iş dünyası temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 milyar liralık desteğin yer aldığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, yazılı açıklamasında, paketin, piyasaları rahatlatacağını vurguladı.

Açıklanan paketi reel sektörün 10 gündür beklediğini belirten Gülsoy, şunları kaydetti:

"Türkiye'de hükumetimiz ve kamu sektörü, üzerine düşeni son derece hızlı bir şekilde yerine getiriyor. Reel sektöre de görevler düşüyor. Bu pakette reel sektörün istihdam ile ilgili beklentilerinin karşılandığını görüyoruz. Reel sektörün bir diğer isteği de finansmana erişim kolaylığı ve günü gelen borçların ertelenmesi ile ilgili taleplerdi. Reel sektörün istihdama ödediği katkı payları vardı. Bunların tamamının pakette karşılandığını görüyoruz."

Gülsoy, 100 milyar liranın özel sektörü, çalışanları ve vatandaşları rahatlatacağını aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Önümüzdeki 3 aylık dönem içerisinde özellikle reel sektörün beklentileri doğrultusunda yapılan bu düzenlemeler krizden çok ciddi manada etkilenmeden çıkılmasını sağlayacak. Açıklanan 100 milyar lira ama Merkez Bankasının dolaylı olarak açıkladığı rakamlar 60 milyar liranın üzerinde bir rakama denk geliyor. Dolayısıyla yaklaşık 200 milyar liraya yakın bir paket açıklanmış oldu. Lojistik, ihracat, otomotiv, inşaat ve istihdama kadar geniş kapsamlı bir paket. Ancak reel sektörün de istihdam konusunda üzerine düşeni yapması isteniyor. Bu paket sadece özel sektörü rahatlatma amacı gütmüyor, aynı zamanda özel sektörün istihdama katkısını da amaçlıyor. Yani önümüzdeki dönemde vatandaşın tedirgin olmaması isteniyor. Vatandaşların daha rahat hareket etmesi isteniyor. Herkes evinde bu karantina koşullarına uyumlu şekilde rahat rahat oturabilir. Devletin aldığı 100 milyar liralık destek özel sektörü, çalışanları ve vatandaşı rahatlatacak."

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış da açıklanan ekonomik tedbirlerin, üretim, ticaret ve istihdamın yara almadan devamını sağlayacağını belirtti.

Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde bu sürecin atlatılacağından şüphe duymadığını aktaran Bağlamış, "Tüm dünyayı tehdit eden yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerin ekonomik maliyetinin krize dönüşmemesi için hükümetin, iş dünyası ile de istişare ederek kısa sürede tedbir paketi açıklamasının çok önemli bir gelişme olduğunu düşünüyoruz. Salgına önlem olarak hizmet sektörünü kapsayan iş alanlarında bir kısım işletmeler kapandı ancak bu zorlu süreç hükumetin desteği ile atlatılacaktır." ifadelerini kullandı.

Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:34 Kaynak: AA

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