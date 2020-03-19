İş dünyasından "Ekonomik İstikrar Kalkanı"na destek - Son Dakika
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İş dünyasından "Ekonomik İstikrar Kalkanı"na destek

6 saat önce

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 milyar liralık desteğin yer aldığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

İş dünyasından

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 milyar liralık desteğin yer aldığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Kestelli, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle küresel ekonomide bir süredir var olan yavaşlamanın eğilimini sert bir şekilde küçülmeye çevirdiğini belirtti.

Küresel tedarik zincirlerinin kırıldığı, serbest dolaşımın fiilen ortadan kalktığı olağanüstü bir dönem yaşandığına işaret eden Kestelli, "Bu krizin az ya da çok, tüm dünyanın refahından çalacağına hiç şüphe yok. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, tüm dünyada devletler bu büyük salgının olumsuz etkilerinin derinleşmemesi ve başka sosyoekonomik sorunlara evrilmemesi için önlemler alıyor. Türkiye de Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 100 milyar liralık bir önlemler seti ile koronavirüsün ekonomideki olumsuz etkilerine karşı ilk büyük adımı attı. Paketin hazırlanması aşamasında iş dünyamızdan görüş alınmasını değerli ve önemli buluyoruz. Bu sürecin devamında da bu yöntemin sürdürülmesini diliyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere önlem paketinin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kestelli, açıklanan tedbirlerin gayet yerinde olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ülke olarak bu krizi kalıcı hasar bırakmadan atlatmamızın öncelikli yolunun, üretimi ve üreticiyi güçlü tutmaktan geçtiğine inanıyoruz. Bu nedenle çiftçilerimizin kredi, vergi ve elektrik başta olmak üzere tüm borç ve yükümlülükleri için erteleme ve ödeme kolaylığı getirilmesi gerekli. Tarım Kredi borçları ve Eximbank kredi ödemelerinin ertelenmesi bilhassa çok kritik önemde. Salgın nedeniyle oluşacak istihdam kaybının tolere edilmesi de bir sosyal kanamaya yol açmaması için şart."

Cumhurbaşkanı, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:28 Kaynak: AA

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