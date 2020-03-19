İş dünyasından "Ekonomik İstikrar Kalkanı"na destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel İş dünyasından 'Ekonomik İstikrar Kalkanı'na destek - Son Dakika

İş dünyasından "Ekonomik İstikrar Kalkanı"na destek

6 saat önce

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Abdulkadir Demirhan'ın konuşması İş dünyasından "Ekonomik İstikrar Kalkanı"na destekSİİRT - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında açıkladığı "Ekonomik İstikrar...

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Abdulkadir Demirhan'ın konuşması İş dünyasından "Ekonomik İstikrar Kalkanı"na destek

SİİRT - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında açıkladığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini Güneydoğu Anadolu iş dünyası sevinçle karşıladı.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Abdulkadir Demirhan, Açıklanan paketin ekonomiye katkı sunacağını işaret eden Demirhan, "İş dünyası olarak asgari ücret desteğinin devam etmesini olumlu karşılıyoruz. Temerrütte düşen firmaların kredi siciline mücbir sebep notu düşülmesi ve bu sebeple kredilerin iki katına çıkarılması daha fazla üreticinin yararlanmasına neden olacak. Bankaların daha esnek davranmaları ve kredi borçlarının iki veya üç ay ötelenmesi bize gelen taleplerdi. Paketi olumlu karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İş dünyasından Ekonomik İstikrar Kalkanı na destek

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:33 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Asılsız 'korona' paylaşımına gözaltı
Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu İsmail Saymaz'dan karantina açıklaması: Programa katıldığımız Ender Saraç var Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı
Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor! Gençlerin Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor! Gençlerin "Korona-Partisi" tepki çekti         
22:05
Rıdvan Dilmen'den play-off önerisi! Rıdvan Dilmen'den play-off önerisi!         
21:42
İzmir'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı İzmir'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı         
20:59
TRT, koronavirüs nedeniyle dizi setlerine 2 hafta ara verdi TRT, koronavirüs nedeniyle dizi setlerine 2 hafta ara verdi         
20:06
Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı         
18:51
Postanede koronavirüse karşı görevli ile müşteri arasına streç film çekilerek önlem alındı Postanede koronavirüse karşı görevli ile müşteri arasına streç film çekilerek önlem alındı         
17:40
Son Dakika: Bakan Koca, Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğünü doğruladı Son Dakika: Bakan Koca, Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğünü doğruladı         
16:43
Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak         
11:44
Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi         
10:28
Silahlı saldırgan hem tartıştığı kadını hem de yoldan geçen kişiyi yaraladı Silahlı saldırgan hem tartıştığı kadını hem de yoldan geçen kişiyi yaraladı         
09:52
Habertürk'te canlı yayında 184 Korona Danışma Hattı arandı Habertürk'te canlı yayında 184 Korona Danışma Hattı arandı         
09:21
Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:10
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı         
08:58
Ünlü oyuncu koronavirüs yorumu ve duyarsızlığıyla tepki topladı! Ünlü oyuncu koronavirüs yorumu ve duyarsızlığıyla tepki topladı!         
08:30
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar         
23:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 00:26:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İş dünyasından "Ekonomik İstikrar Kalkanı"na destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]