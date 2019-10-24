İş dünyasından faiz indirimi değerlendirmesi
44 dakika önce
Merkez Bankası'ndan gelen üçüncü yüksek faiz indirimiyle yatırımların önünün açıldığını vurgulayan iş insanları, bu hamlenin bankaların kredi faiz oranlarına da yansımasını bekliyor.
Merkez Bankası'ndan gelen üçüncü yüksek faiz indirimiyle yatırımların önünün açıldığını vurgulayan iş insanları, bu hamlenin bankaların kredi faiz oranlarına da yansımasını bekliyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:54
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