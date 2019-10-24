İş dünyasından faiz indirimi değerlendirmesi

Merkez Bankası 'ndan gelen üçüncü yüksek faiz indirimiyle yatırımların önünün açıldığını vurgulayan iş insanları, bu hamlenin bankaların kredi faiz oranlarına da yansımasını bekliyor.

Haber Yayın Tarihi:

NBA'in en çok kazanına yine LeBron James oldu