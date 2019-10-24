Son Dakika Haberleri: İş dünyasından faiz indirimi değerlendirmesi
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İş dünyasından faiz indirimi değerlendirmesi

44 dakika önce

Merkez Bankası'ndan gelen üçüncü yüksek faiz indirimiyle yatırımların önünün açıldığını vurgulayan iş insanları, bu hamlenin bankaların kredi faiz oranlarına da yansımasını bekliyor.

İş dünyasından faiz indirimi değerlendirmesi, System.String[]

Merkez Bankası'ndan gelen üçüncü yüksek faiz indirimiyle yatırımların önünün açıldığını vurgulayan iş insanları, bu hamlenin bankaların kredi faiz oranlarına da yansımasını bekliyor.

Merkez Bankası, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:54 
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