İş dünyasından Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümüne kutlama - Son Dakika
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İş dünyasından Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümüne kutlama

6 saat önce

Gaziantep'teki bazı işadamları, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

İş dünyasından Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümüne kutlama, System.String[]

Gaziantep'teki bazı işadamları, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, mesajında, Gaziantep'in kurtuluşunun 98. yılını büyük bir sevinç ve gururla kutladıklarını ifade etti.

Tüm imkansızlıklara rağmen işgalci güçlere direnen Gazianteplilerin tarihte benzeri az görülen bir kahramanlık örneği sergilediklerini belirten Kileci, sözlerine şöyle devam etti:

"Antepliler tarafından verilen bu topyekün mücadele bize şunu hatırlatmalıdır; yöre insanımız imkansızlıklar içerisinden başarılar çıkarmaya meyyal bir yapıdadır. Mücadelelerle geçen bir tarih içerisinden çıkıp gelen bu coğrafya; insanımızı sürekli zor şartlarla mücadele eder bir halde başarmaya, üretmeye ve savunmaya odaklamıştır. Gazi şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümünü kutlarken, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakların istiklal ve istikbali için canlarını ortaya koyan 6.317 kahramanımızı ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz."

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi ise Gazianteplilerin vatan, millet, bayrak ve hürriyet için verdiği mücadelenin şanlı Türk tarihine altın harflerle yazıldığını belirtti.

Bir milletin küllerinden doğduğu kurtuluş mücadelesinde, Gaziantep müdafaasının ayrı bir yeri ve önemi olduğunu aktaran Ünverdi, şunları kaydetti:

"Gaziantepliler, top ve tüfeklerle işgal için gelen düşmana karşı kadını erkeği, genci yaşlısıyla kendi imkanlarıyla büyük bir direniş gösterdi. Aziz milletimizin istiklal ve istikbali için tüm yokluklara göğüs gererek 11 ay boyunca düşmana geçit vermedi. Bugün Gaziantep'in neresine baksanız şehadete şahitlik eden bu kutlu mücadelenin izlerini görürüsünüz. Şehitler Anıtımız da bu mücadelenin sembolü olmuş, bugün de aziz vatanımız için gözümüzü bile kırpmadan kanımızın son damlasına kadar şehadete yürümeye hazır olduğumuza şahitlik etmektedir."

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım ile Meclis Başkanı Hilmi Teymur ise ortak yayımladıkları mesajlarında, 25 Aralık tarihinin Gaziantep için bir dönüm noktası olduğunu ve bu önemli tarihi, Kurtuluş"a meşale yakan eşsiz mücadeleyi hiçbir zaman unutturmayacaklarını belirttiler.

Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt da Gaziantep savunmasının milli birliğin şahlanışı olduğunu belirterek, "Antep Savunması eşsiz kahramanlığı ile hem kendini hem de Anadolu'yu düşman işgalinden kurtaran halkın şanlı zaferidir." ifadelerini kullandı.

Ahmet Fikret, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:44 Kaynak: AA
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