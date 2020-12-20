İş dünyasından reform beklentisi - Son Dakika

İş dünyasından reform beklentisi

20.12.2020 17:07
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Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Türkiye'nin kendi gücüne inanması ve adımlarını buna göre atması gerektiğini söyledi.

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Türkiye'nin kendi gücüne inanması ve adımlarını buna göre atması gerektiğini söyledi.

Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin 'Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor' etkinliğine katılan meslek odası yöneticileri, çarkların uluslararası fonlara borçlanarak değil, yatırımlarla döndürülmesi gerektiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın reform çağrısını heyecanla karşıladıklarını dile getirdiler.

EGD tarafından üreten şehirlerin kanaat önderleriyle gazetecileri bir araya getiren 'Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor' etkinliği Zoom üzerinden gerçekleştirildi.

İki saatlik ilk programın konukları Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt oldu. Moderatörlüğünü EGD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Uluğtürkan'ın yaptığı toplantının açılışında konuşan EGD Başkanı Celal Toprak, her bölgenin ekonomisini o bölgenin kanaat önderleri ve ekonomi gazetecileriyle birlikte değerlendirecek bir etkinliğe imza attıklarını belirterek, "Üreten şehirlerin başarılarını görelim, sıkıntılarımızı paylaşalım diyerek başladığımız etkinlik serimizin ekonomide moral yükselteceğine inanıyoruz" dedi.

IMF'den önce reformlara gidilmeli

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, IMF ve benzeri kurumlarla borçlanarak ekonomiyi düze çıkarma çabasının uzun vadede daha büyük sıkıntılar doğuracağına inandığını belirterek, "Biz Gaziantep olarak kendi gücümüze kendi kaynaklarımıza güveniyoruz. Kendi gençlerimize güveniyoruz. İHA ve SİHA üretiminde sağladığımız başarı her alanda örnek olabilir. Bu ülkenin gençlerine ve kaynaklarımıza güvenelim" dedi.

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye ekonomisinde sağlıklı büyümenin yatırım ve üretimle sağlanabileceğini belirterek, "Yabancı yatırım çekme konusunda 2003 ila 2009 yılları arasında başarılı olmuş bir Türkiye var. Bu süreci yeniden yaşayabiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın reform çağrısının hızla karşılık bulmasını bekliyoruz. Elbette Türkiye en ucuz borçlanma yöntemiyle borçlanabilir. Ancak, önceliğin reformlar ve güven ortamıyla sağlanacak yatırım artışına verilmeli" diye konuştu.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan da Türkiye'nin her türlü zorluğun üstesinden kolaylıkla gelebilecek güce sahip olduğunu belirterek, "Varlıklarımızı elden çıkarmadan iyi bir planlamayla, reformları da hızla yaparak sıkıntılarımızı giderebiliriz" şekline konuştu.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt da gerçekleştirilecek reformların hem yerli hem yabancı yatırım sayısını artıracağını kaydetti.

Program süresince gazetecilerin sorularını yanıtlayan oda başkanları ekonomide şehirlerinde yaşanan gelişmelerle ilgili detaylı bilgiler verdi. - GAZİANTEP

İş dünyasından reform beklentisi
İş dünyasından reform beklentisi

Yönetim Kurulu, Gaziantep, Türkiye, Reform, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İş dünyasından reform beklentisi - Son Dakika Ekonomi


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