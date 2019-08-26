İş dünyasından uçak seferleri talebi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "İş dünyası olarak beklentimiz İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya hatlarına direkt, düzenli ve makul saatlerde uçak seferleri planlanmasıdır" dedi.



Salih Zeki Murzioğlu, iş dünyasının temsilcileri ile Samsun TSO binasında basın toplantısı düzenledi. 14 oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katıldığı toplantıda konuşan Murzioğlu, Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya'ya her gün sabah ve akşam karşılıklı gidiş-dönüş seferlerinin konulması gerektiğini vurguladı.



Samsun'un gelişen bir şehir olduğunu ifade eden Muzioğlu, "Samsun, limanları, Serbest Bölgesi, Karadeniz Bölgesi'nin tek Fuar ve Kongre Merkezi, Lojistik Merkezi, Organize Sanayi Bölgeleri, ülkemizin en önemli iki büyük ovası, yaygın ulaşım ve haberleşme ağı, hizmetler sektöründe gelişmiş alt yapısı; ilimize katma değer kazandıran ekonomik varlıklarımızdır. Geçmişten bugüne bölgenin buluşma noktası niteliğinde olan ilimiz, bu ekonomik varlıklarının yanı sıra alternatifli sektörler etrafında gelişim hususunda da önemli bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyellerini daha da geliştirmek için hiç şüphesiz havayolu bağlantısı olmazsa olmazlardan biridir" diye konuştu.



"Fahiş ve istikrarsız fiyatlardaki uçak seferleri; havayolu seyahatlerini maalesef azaltmakta ve memnuniyetsizlik oluşturmaktadır"



Direkt, düzenli ve makul saatlerde uçak seferlerinin planlanması gerektiğini belirten Murzioğlu, "Havayolları seferlerinin sürekli değişmesi, elverişsiz saatlere koyulması ve maalesef sıklıkla duyduğumuz anlık iptaller, özellikle şehrimizde faaliyet gösteren turizmcilerimiz olmak üzere tüm imalat ve hizmet sektörlerini zora sokmaktadır. Sürekli değişen, iptal olan ve rantabl olmayan saatlerde planlanan; fahiş ve istikrarsız fiyatlardaki uçak seferleri; havayolu seyahatlerini maalesef azaltmakta ve memnuniyetsizlik oluşturmaktadır. Bu durum istiklal mücadelesinin simge şehri Samsun adına itibar zedeleyici ve üzüntü vericidir. Samsun turizm, kültür, spor, sağlık ve eğitim faaliyetleri alanlarında bölgesel bir merkez ve gelişim alanı iddiasındayken ulaşım alternatiflerinin sınırlandırılması ve hatta havayolu ulaşımının kullanılması hususundaki bu caydırıcılık ekonomik bağlamda da olumsuz bir hal aldı. İş dünyası olarak beklentimiz İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya hatlarına direkt, düzenli ve makul saatlerde uçak seferleri planlanmasıdır. Konuyla ilgili olarak havayolları şirketlerine ve ilgili mercilere taleplerimizi birkaç kez yazılı olarak bildirdik. Yüz yüze görüşme imkanı bulduğumuzda da yetkililerle konuyu paylaştık. Ancak gelinen noktada sıkıntıların artarak devam ettiğini görmekteyiz. Sefer saatleri düzelmediği gibi hem sefer sayıları giderek azaldı, hem de saatleri daha da kötü hale geldi. Yaşanan sıkıntı sadece havayolu taşımacılığını kullanmak isteyenlerle ilgili değildir, bu tüm şehri ilgilendiren, şehrimizin itibarını zedeleyen bir olumsuzluktur" şeklinde konuştu.



Sefer sayısının artması ve düzenli saatlerde sefer planlamasını istediklerini ifade eden Murzioğlu, "Şehrimizin kalkınması ve gelişmesi derdinde olan taraflar olarak, beklentimiz kentimizin büyüklüğü oranında hakkettiği sefer sayısının artması ve düzenli saatlerde sefer planlamasının uygulamaya konulmasıdır. Havayolu şirketlerimizi yaşanan bu olumsuzlukların giderilmesi ve kentimizin potansiyeli çerçevesinde beklentilerimizin değerlendirilmesi hususunda hassasiyete davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN