İş dünyasından ve ihracatçıdan tedbir paketine destek - Son Dakika
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İş dünyasından ve ihracatçıdan tedbir paketine destek

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Covid-19 ile mücadele kapsamında açıkladığı 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketine iş dünyasından ve ihracatçı sektörlerden destek geldi.

İş dünyasından ve ihracatçıdan tedbir paketine destek, System.String[]

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Covid-19 ile mücadele kapsamında açıkladığı 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketine iş dünyasından ve ihracatçı sektörlerden destek geldi.


Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık Komisyon Üyesi Dr. Servet Terziler, paketin, Türk ekonomisi, KOBİ'ler ve holdingler için can suyu niteliğinde olduğunu belirterek, "Öncelikle Cumhurbaşkanımızın ve Bakanlarımızın son derece sağduyulu, sakin, kendinden emin ve kararlı adımlarla süreci muhteşem yönettikleri kanaatindeyim. Bu paket Türk ekonomisi, KOBİ'lerimiz ve holding şirketlerimiz için can suyu niteliğinde. DEİK Sağlık Komisyonu Üyesi olarak Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerinin 6'şar ay ertelenmesi hemen her sektöre nefes aldıracak. Bunun yanında Kredi Garanti Fonu'nun 25 milyar TL'den 50 milyar TL'ye çıkarılması olumlu karşılanacaktır. 1-2 güne kadar başvuru şartları ortaya çıkacaktır ve kimler uzun vadeli ve düşük faizli kredi kullanabilecek bu belli olacak. Yaşlılarımızın ve emeklilerimizin hem psikolojilerini hem de ekonomilerini düzeltecek adımlar da atıldı. İhtiyaç sahibi insanlara 2 milyar TL gibi bir tutarın ayrılması çok önemli bir sosyal sorumluluk yönetimi ve uygulamasıdır. 80 yaş üstü insanlarımız için evde sağlık hizmeti 'kimsesizlerin kimsesi olan' bir devletimiz olduğunu açıkça gösteriyor. Hayırlı bir sürece girdik. Dünya bir imtihandan geçiyor. 2021 ve sonrası ülkemiz ve dünya için ferah bir dönemin başlangıcı olacaktır" dedi.


Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder, açıklanan paketin üzerine düşünülmüş ilk çalışma olduğunu kaydederek, "Sosyoloji ve psikoloji bu süreçte çok önemli. Bu çalışmalar topluma güven veriyor. Fabrikaların çalışmaya devam etmesi, bizim gibi büyümesi özelikle sanayi ve ihracat odaklı olan bir ülke için çok önemli ve kıymetli. Şu anda teminat sıkıntısı çeken firmalar için KGF çalışması çok kıymetli. Bu süreçte siparişleri iptal edilen, ertelenen, alacaklarını tahsil etmede geciken; bu yönü ile döviz nakit akışı bozulan ihracatçı firmalarımıza Eximbank vasıtasıyla farklı kolaylık, destek ve teşvikleri beklediğimizi söylemek isterim. Bu süreci önce insanlık, sonra da ülke olarak en az hasar ile atlatmamız aydınlık geleceğimiz için çok önemli. Yine bu süreçte özellikle özel bankaların tutumları ve yaklaşımları kritik öneme sahip" dedi.


Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) Başkanı Erkan Uçar, "Halkımızın sağlığı için alınan tüm kararları Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları olarak destekliyoruz. Zamanında alınan kararlar ile hastalığın önlenmesi ve tedavisi için atılan adımlar sevindirici. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştirilen Korona virüs Değerlendirme Toplantısı sonrasında açıklanan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' tedbir paketini olumlu karşıladık. Salgın sebebi ile ülkemiz de diğer dünya ekonomileri gibi etkilendi. Açıklanan tedbir paketi ile üretim, ticaret ve istihdamın yara almadan devamı sağlanacağına inanıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde bu süreçleri de atlatacağımıza inanıyoruz" dedi.


Hırdavat Sanayici ve İşadamları Derneği (HISİAD) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, destek paketinin yüreklere su serptiğine dikkat çekerek, "Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema-Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik-Organizasyon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerinin 6'şar ay ertelenmesi firmalarımız için adeta can suyu olacak. İç havayolu taşımacılığında da 3 ay süreyle KDV oranının yüzde 18'den yüzde 1'e indirilmesi fiyatlara olumlu yönde yansıyacaktır. Nakit akışı bozulan firmalarla ilgili bankaların üç ay ertelemeli kredi finansmanı ve özel paketler sağlayacak olması ise son derece kritik. Sektörümüz, başvuru şartlarının açıklanacağı tarihi sabırsızlıkla bekliyor. Halkbankası'nın KOBİ'lere yönelik üç ay ötelemeli kredi desteği de çok önemli bir adım. Özellikle Anadolu'da ve küçük ilçelerde Halkbank şubelerinin fazla olması tüm sektörler ve KOBİ'ler için çok önemli. İhracat stoğu ile ilgili finansman desteği takdire şayan bir destek. Ürünlerimizi şu an zaten gönderemiyoruz ve lojistik anlamında sıkıntı yaşıyoruz. Her bir TIR için 14 şoför olması gerekiyor. İhracatçılara yönelik stok koruma paketi bize ciddi bir destek sağlayacak. Kredi Garanti Fonu'nun 25 milyar TL'den 50 milyar TL'ye çıkarılması beklediğimiz bir destekti. İhtiyacı olan tüm KOBİ'lerin faydalanacağını düşünüyoruz" dedi. - İSTANBUL

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:43 Kaynak: İHA

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