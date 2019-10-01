Son Dakika Haberleri: İş dünyasından YEP değerlendirmesi
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İş dünyasından YEP değerlendirmesi

1 saat önce

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) ilişkin, "Hazırlanan program etkin şekilde uygulanabilirse, Türkiye hem cari açığını azaltıp enflasyonunu düşürürken hem de büyüyebilir.

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OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) ilişkin, "Hazırlanan program etkin şekilde uygulanabilirse, Türkiye hem cari açığını azaltıp enflasyonunu düşürürken hem de büyüyebilir." ifadelerini kullandı.

Çamur, yazılı açıklamasında, 2020-2022 dönemi YEP'i değerlendirdi. Programın iş dünyasının beklentileriyle örtüştüğünü belirten Çamur, paketin içeriğini "güçlü ülke ekonomisi için güçlü bir adım" olarak gördüklerini bildirdi.

Çamur, YEP'in enflasyon, işsizlik, cari açık gibi konularda çok etkili mücadele alanları ortaya koyduğuna işaret ederek, "Hazırlanan program etkin şekilde uygulanabilirse, Türkiye hem cari açığını azaltıp enflasyonunu düşürürken hem de büyüyebilir. Bunlar hayal değil." değerlendirmesinde bulundu.

Levent Çamur, programın reel sektörde karşılık bulacağına inandıklarını da vurguladı.

"Tavizsiz uygulanmasını bekliyoruz"

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Allıoğlu da YEP'i başarılı bulduklarını belirtti.

Allıoğlu, "Özellikle büyüme, enflasyon, cari açık ve işsizlikle mücadelede 'değişim' söylemini çok önemsiyor, programın tavizsiz uygulanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Son bir yılda ekonomideki yavaşlama ve kurdaki dalgalanmanın yüksek travmasının fazlasıyla hissedildiğini vurgulayan Allıoğlu, "O sürecin tamamlandığını söyleyebiliriz. Yeni dönem için ortaya konulan program tavizsiz uygulanabilirse değişim gerçekleşebilir, hedeflere ulaşılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Allıoğlu, reel sektör temsilcileri olarak yegane beklentilerinin ekonomide yeni yol haritasının uygulamasında tüm tarafların üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi olduğunu kaydetti.

Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:54 Kaynak: AA
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