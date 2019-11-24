İş dünyasının acı kaybı
6 saat önce
Semiha Özdağ'ın hayata veda ettiği açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:56 Kaynak: İHA
Semiha Özdağ'ın hayata veda ettiği açıklandı.
Saray Holding'in sahipleri Özdağ ailesinden, merhum Kamil Özdağ'ın eşi Semiha Özdağ hayatını kaybetti. Özdağ'ın cenaze namazının bugün öğle namazını müteakip Karaman Yeni Musalla Camii'nde kılınacağı bildirildi. - İSTANBUL
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