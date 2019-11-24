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İş dünyasının acı kaybı

6 saat önce

Semiha Özdağ'ın hayata veda ettiği açıklandı.

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Semiha Özdağ'ın hayata veda ettiği açıklandı.


Saray Holding'in sahipleri Özdağ ailesinden, merhum Kamil Özdağ'ın eşi Semiha Özdağ hayatını kaybetti. Özdağ'ın cenaze namazının bugün öğle namazını müteakip Karaman Yeni Musalla Camii'nde kılınacağı bildirildi. - İSTANBUL

Saray, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:56 Kaynak: İHA
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