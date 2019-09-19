İş dünyasının akademiden beklentisi tartışıldı

İş dünyasının akademiden beklentileri, beklentilerin nasıl bir eğitim sistemi ile desteklenebileceği ACADEMEET'19 konferansında ele alındı.

Yeditepe Üniversitesi'nin 2019-2020 akademik yılı başlangıcında tüm akademisyenleri için düzenlediği konferansta konuşan İSTEK Vakfı ve Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, akademisyenlerin çok kıymetli olduğunu, çok değerli bir mesleği icra ettiklerini belirterek, "Bilgi, gelecek kuşaklara aktarılması gereken bir borçtur. Siz değerli akademisyenlerimiz çok kutsal bir iş yapıyorsunuz" dedi.

Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl de, "Öğrencilere ne verebiliriz, hedeflerimizi nasıl farklılaştırabiliriz" sorularına yanıt aradıklarını ifade ederek, "Hepimiz değişimin elçileriyiz" diye konuştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Aydın ise inovasyonu eğitim vizyonunun merkezine yerleştirmenin ve disiplinlerarası çalışmaların önemine vurgu yaptı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İpek Karaaslan, dünya üniversite sıralamalarını konu edindiği konuşmasında, multidisipliner çalışmaların bu sıralamalara olan katkısına dikkat çekti.

Etkinliğe konuk konuşmacı olarak katılan Harvard Business Review Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turan, iş dünyasının kendisinin farkında olan, sürekli öğrenmeyi içselleştirmiş, keşiflere açık, yılmazlık duygusu güçlü, yeni nesil öğrenme araçlarına açık, ticari-beşeri-sosyal-pozitif psikoloji sermeyesi biriktirmiş bireylere ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

YENİ KUŞAĞIN SORUNLARI MASAYA YATIRILDI

Etkinliği akademisyenlerin motivasyonunu sağlamak ve iş dünyasının akademiden beklentilerinin ne olduğu konusunda bir farkındalık yaratmak amacıyla düzenlediklerini kaydeden Yeditepe Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürü Ayla Özdemir şunları söyledi:

"Bu bir konferanslar serisi aslında. Geçen yıl jenerasyonları çalıştık. Yeni neslin, öğrencilerin hayata bakış açısı, eğitme ve iş dünyasına bakış açıları, akademisyenler ve farklı kuşaklarla olan ilişkilerini ele aldık. Bu yıl ise 'sektörün beklentileri nelerdir, sektördeki yeni kuşak ne tür zorluklar çekiyor ve biz bu zorlukları nasıl asgariye indirebiliriz' konuları üzerinde düşünürken sektörün bizden beklentisini duymak adına bu ikinci konferansı hazırladık."

Etkinliğin sonunda keman sanatçısı Canan Anderson'ın sunduğu müzik dinletisi, akademisyenlere keyifli anlar yaşattı.