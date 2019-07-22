Son Dakika Haberleri: İş dünyasının gençleri iki hedefe kilitlendi
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İş dünyasının gençleri iki hedefe kilitlendi

45 dakika önce

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD), yurt dışındaki ilk temsilciliğini Londra'da açmaya hazırlanıyor.

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Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD), yurt dışındaki ilk temsilciliğini Londra'da açmaya hazırlanıyor. Genç yöneticiler ayrıca, 2019'da tarihi zirve yapan genç işsizlik sorununu çözmek için de harekete geçti.
Londra, Genç, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:37 
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